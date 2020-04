Covid 19, l’ONU a pris des mesures pour protéger son personnel à l’étranger

L'ONU voudrait aussi éviter que les pays contributeurs ne retirent leurs contingents. Pour faire face à la situation, des mesures de précaution ont été prises pour que les militaires ne se contaminent pas entre eux et ne contaminent pas non plus les populations.

On se souvient de l’épidémie de choléra qui avait fait près de 10.000 morts en Haïti à partir de 2010. Des casques bleus népalais avaient alors été mis en cause. L’ONU veut donc éviter que cela ne se répète en ce qui concerne le coronavirus. Face à la crise sanitaire, le secrétaire général de l'ONU a appelé depuis le 23 mars à un "cessez-le-feu mondial et immédiat" dans les pays en conflit. Un appel resté pour le moment sans effet.

Cliquez sur la photo pour écouter l’interview de Mathias Gillmann, l’un des porte-paroles de la mission des Nations unies en RDC (Monusco).