Covid-19 en Allemagne : hausse inquiétante des infections

D'après l'Institut Robert-Koch (RKI)qui est très écouté par les autorités allemandes dans la gestion de la pandémie de coronavirus, 4.058 nouveaux cas positifs ont été enregistrés entre mercredi et jeudi (08.10.2020). Pourtant, mercredi, le nombre de nouveaux cas était estimé à 2.828.

Le nombre de personnes infectées depuis le début de la crise en Allemagne est désormais de 310.144 pour 9.578 décès.

Cette augmentation subite pose des questions. Comment en est-con arrivé là et à quoi ressembleront les jours à venir ?

L'inquiétude est d'autant grande que les vacances d'automne vont bientôt démarrer.

Sensibilisation au danger

Écouter l'audio 02:17 Lothar Wieler : "La situation actuelle m'inquiète beaucoup"

Lothar Wieler, le directeur de l'Institut Robert-Koch ne cache pas son inquiétude. "Il est possible que nous enregistrions plus de 10.000 cas par jour. Il est possible que le virus sorte de tout contrôle. Mais j'ai un autre espoir : celui que nous puissions maintenir le nombre d'infections à un niveau gérable. Notre objectif est que le niveau d'infections soit au plus bas", plaide le spécialiste.

Lire aussi → Vaccin anti-coronavirus : l'Afrique laissée pour compte ?

Il y a actuellement 470 patients en soins intensifs dans le pays, a déclaré le ministre fédéral de la Santé, Jens Spahn lors d'une conférence de presse conjointe à Berlin avec le patron du RKI. Selon les autorités allemandes, seule 8% des cas positifs concernent des patients qui rentrent de voyage. On assiste donc à une propagation locale du virus.

Alors que les vacances d'automne démarrent la semaine prochaine, les autorités ont déconseillé les voyages et réitéré l'appel à observer les mesures d'hygiène dans un pays où une partie de la population continue de dénoncer les mesures restrictives.

Le recours aux tests antigéniques

Les tests antigéniques permettent un diagnostic plus rapide sans la phase du laboratoire

Parallèlement, des dispositions sont prises pour multiplier les tests antigéniques.

Selon Jens Spahn, le ministre fédéral de la Santé, le pays "a signé des contrats de production de tests rapides. À ce jour, nous pouvons assurer qu'il y aura d'ici les prochains mois, sur le marché allemand, jusqu'à neuf millions de tests antigéniques rapides par mois. Et cela est appelé à croître".

Malgré les inquiétudes en Allemagne, la situation reste mieux contrôlée qu'en France. En conférence de presse à Berlin, Lothar Wieler de l'Institut Robert-Koch a expliqué que la France ne disposait pas d'un système de traçage du virus aussi performant qu'en Allemagne, pays modèle. Mais pour combien de temps encore ?