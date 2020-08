Inquiétudes et nouvelles mesures face à la Covid en Allemagne

Plus de 1.000 nouveaux cas par jour depuis 48h, rentrée scolaire dans six des seize Bundesländer que compte l'Allemagne passée ou prévue d'ici une semaine, retours de vacances parfois à l'étranger... L'Allemagne s'inquiète et retient son souffle face à la pandémie de coronavirus ces derniers-jours. Aujourd'hui, on craint une deuxième vague de contamination importante. Pour tenter de l'éviter, de nombreuses mesures ont été prises.

Tests pour les vacanciers

Première nouveauté : des tests pour les vacanciers. Pour ceux qui ont décidé, malgré la menace, de partir à l'étranger dans des zones considérées comme à risque : au retour, en avion, en bateau, en train ou en voiture, c'est test obligatoire dès samedi 7 août. L'annonce a été faite par Jens Spahn, le ministre fédéral de la Santé cette semaine. "Ca veut dire que quelqu'un qui revient d'une région à risque en Allemagne doit arriver avec un test déjà fait, ou alors se laisser tester", a-t-il expliqué.

Et le ministre d'ajouter : "Je sais que c'est une atteinte à la liberté mais je considère que c'est une atteinte raisonnable. C'est plus qu'une protection individuelle pour les voyageurs eux-mêmes, c'est un engagement pour nous en tant que société de faire attention aux autres et de se protéger les uns les autres". Pour convaincre les voyageurs et minimiser les risques, c'est l'Etat et les caisses maladies qui prendront le coût des tests en charge.

Une application

Pour tous ceux qui sont restés en Allemagne, les autorités comptent aussi sur l'application des mesures de lutte contre la Covid-19. Et sur l'utilisation de l'application pour téléphone portable, qui vous prévient si vous avez été en contact ou à proximité de quelqu'un qui serait tombé malade. Elle a déjà été téléchargée plus de 16,5 millions de fois.

L'application Corona allemande Warn-App est disponible en trois langues et dans plus de vingt-cinq pays

Des écoliers parfois masqués

Après les vacances d'été en Allemagne, les premiers élèves retournent à l'école, ce qui fait redouter de nouvelles contaminations. Les élèves de Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ont déjà fait leur retour en classe dès le 1 août, et cela se fera dans cinq autres Länder d'ici une semaine. Pour les écoles, c'est chaque Land qui décide des règles. Elles changent d'une région à l'autre. Mais plusieurs ont décidé par exemple de rendre le port du masque obligatoire pour les élèves. Parfois dans les couloirs, parfois aussi pendant les cours.

À Berlin, où les élèves retournent en classe dès lundi, ce sera juste dans les couloirs. Mais cela implique tout de même beaucoup de préparation et, en cette fin de semaine, on s'active pour que tout soit prêt dans l'école que gère Caroline Treier. "Les collègues ont été formés et maintenant nous travaillons à toute vitesse pour nous préparer, pour obtenir le matériel comme, par exemple, les masques pour les élèves qui l'ont oublié", raconte-t-elle. Dans de nombreux Länder les professeurs pourront aussi se faire tester plusieurs fois, gratuitement.

Eviter un nouveau confinement

L'Allemagne compte aussi sur la technologie de haut-niveau. L'Institut Robert Koch teste par exemple une application qui pourrait aider, en mesurant le nombre de pas et la fréquence cardiaque des gens, à détecter des cas de fièvres. Et donc de potentielles zones où les contaminations seraient plus nombreuses.

Samedi 1 août, des milliers de manifestants ont manifesté à Berlin pour réclamer l'abolition des mesures pour combattre la Covid-19

Face aux hausses du nombre de cas ces dernières quarante-huit heures et en prévision d'une hausse inévitable à venir selon les virologues, des procédures d'ouverture de lits de soins intensifs ont aussi été préparées.

Avec ces mesures, l'Allemagne espère ainsi éviter un nouveau confinement général, des fermetures d'entreprises, de magasins, de cinémas, de restaurants ou encore d'écoles. Même si beaucoup d'Allemands se disent pessimistes et s'attendent déjà à un durcissement des règles dans les semaines ou les mois à venir. Selon les derniers chiffres de l'Institut Robert Koch 214.214 cas ont été recensés en Allemagne depuis le début de la pandémie. 9.183 personnes sont mortes.