Coupe d'Allemagne : le Bayern s'est fait peur

Dans l'ensemble, la logique a été respectée : le SC Paderborn, équipe de deuxième division, est allé gagner 3-0 sur le terrain du Chemie Leipzig, qui évolue trois étages plus bas. Victoire 5-1 du Fortuna Düsseldorf à Ulm, Hambourg a battu Wehen-Wiesbaden 3-0, même chose pour le FC Heidenheim face au SV Sandhausen.

Un manque d'efficacité criant

De son côté, le Bayern Munich s'est imposé 2-1 dans la douleur face au SV Rödinghausen. Après avoir rapidement mené 2-0, les Bavarois ont raté un pénalty, ont vu Thiago Alcantara sortir sur blessure et ont concédé un but en début de seconde mi-temps. Le Bayern a tenu bon et a fini par s'imposer, mais il faut désormais rectifier le tir, comme l'a expliqué Niko Kovac en fin de rencontre :

"Outre le pénalty que nous avons raté, nous avons eu 2-3 grosses occasions que le gardien adverse a stoppées, mais que nous n'arrivons pas à convertir en ce moment, de toute façon. Si on marque, on passe une fin de soirée plus tranquille. C'est ce sur quoi nous devons travailler."

Niko Kovac (g.) félicité par Enrico Maassen, l'entraîneur de Rödinghausen.

Deux chocs entre clubs de l'élite ce soir

Par ailleurs, le Hertha Berlin a battu Darmstadt 2-0. Dans les confrontations entre clubs de l'élite, Wolfsburg est allé battre Hanovre 3-0, tandis que le FC Augsburg a vaincu Mayence 3-2 après prolongations. Ce soir, suite et fin du deuxième tour, avec notamment Dortmund-Union Berlin, Cologne-Schalke 04, RB Leipzig contre Hoffenheim et Gladbach face au Bayer Leverkusen.

De la prison pour l'ancien président de la FBF

Au Bénin, plusieurs joueurs et dirigeants ont été condamnés à des peines de prison dans l'affaire des fraudes sur l'âge, dans la catégorie des moins de 17 ans. Pour rappel, l'équipe nationale des moins de 17 ans avait été disqualifiée par la Confédération Africaine de Football des éliminatoires à la CAN 2019 (qui doit se dérouler en Tanzanie du 14 au 28 avril prochains). Au terme de l'enquête qui a suivi cette éviction, 21 personnes avaient été interpellées le 7 septembre dernier.

Hier, la justice béninoise a rendu son verdict : les dix joueurs coupables d'avoir menti sur leur âge ont écopé de six mois de prison (dont un ferme). Ils ont également écopé d'une amende, qui s'élève à 200 000 francs CFA. Du côté des dirigeants, Anjorin Moucharaf (l'ancien président de la FBF, la fédération béninoise de football) a écopé d'une peine de douze mois de prison (dont deux fermes), ainsi que d'une amende de 200 000 francs CFA. Même chose pour Lafiou Yessoufou, le sélectionneur des U17, et pour ses adjoints, ainsi que pour Zéphirin Déguénon, le secrétaire administratif de la fédération, sans oublier Parfait Aivodji, le médecin de la FBF.

Mathias Sorgho toujours maillot jaune

En cyclisme, on courait hier la cinquième étape du Tour du Faso, 145 kilomètres entre Yako et Ziniaré. C'est le Belge Timmy de Boes qui a remporté l'étape, en 3h36min21sec. Au classement général, le Burkinabé Mathias Sorgho conserve son maillot jaune. Aujourd'hui, place à l'étape de la course contre la montre par équipes : 31 kilomètres entre Sabou et Koudougou.