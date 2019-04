Coupe d'Allemagne : le Bayern Munich vainqueur à l'arraché

A l'Allianz Arena, le Bayern ne devait faire qu'une bouchée de son adversaire, le FC Heidenheim, pensionnaire de deuxième division. Les choses avaient même plutôt bien commencé pour les Bavarois, avec un but dès la 12ème minute signé Leon Goretzka.

Le rouge qui fait mal

Mais quelques minutes après cette ouverture du score, les choses se sont compliquées pour le Bayern Munich : en effet, au quart d'heure de jeu, le défenseur Niklas Süle a écopé d'un carton rouge, laissant ses partenaires à dix. Une situation dont Heidenheim a immédiatement profité, en inscrivant deux buts, par l'intermédiaire de Robert Glatzel (26ème) et Marc Schnatterer (39ème).

Marc Schnatterer, le capitaine du FC Heidenheim, a été l'un des héros de la rencontre hier soir.

Six buts en deuxième mi-temps

Mené à la pause, le Bayern Munich a fini par se réveiller en seconde période, et ce grâce à Thomas Müller (53ème), Robert Lewandowski (55ème) et Serge Gnabry (65ème). On se dit alors que c'est terminé, mais pas du tout : Heidenheim s'est accroché, et est parvenu à revenir à 4-4, grâce à deux nouveaux buts signés Robert Glatzel (74ème, 77ème). Mais en fin de rencontre, les Bavarois ont obtenu un pénalty, converti sans grande difficulté par Lewandowski (84ème). Score final 5-4 pour le Bayern Munich. Une victoire compliquée, comme l'a expliqué le gardien Sven Ulreich à l'issue de la rencontre :

"Le carton rouge survenu très tôt dans le match nous a fait beaucoup de mal, même si en face, c'était une équipe de deuxième division. Nous n'avons pas bien joué par la suite, nous avons pris des buts en contre-attaque dans notre propre stade. C'était un duel très serré, et nous sommes contents de nous en être bien sortis au final."

Le Werder maîtrise Schalke

Dans l'autre match de la soirée, le Werder Brême était aux prises avec le FC Schalke 04. À Gelsenkirchen, les hommes de Florian Kohfeldt ont fait la différence en deuxième mi-temps, grâce à Milot Rashica (65ème) et Davy Klaasen (72ème). Victoire 2-0 du Werder, qui rejoint donc le Bayern Munich, le RB Leipzig et Hambourg dans le dernier carré. Le tirage au sort des demi-finales aura lieu dimanche 7 avril prochain. Les rencontres se joueront les 23 et 24 avril prochains.