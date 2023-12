Coupe d'Allemagne : nouvel exploit de Sarrebruck !

Le pensionnaire de troisième division a battu Francfort (2-0) et s'est qualifié pour les quarts de finale. Il ne reste que trois pensionnaires de Bundesliga.

Après avoir fait tomber le Bayern Munich au deuxième tour, le 1.FC Sarrebruck a accroché une autre équipe de Bundesliga à son tableau de chasse : l'Eintracht Francfort. A domicile, le pensionnaire de troisième division a évolué sans complexes et a fini par s'imposer 2-0. En conférence de presse, l'entraîneur Rüdiger Ziehl avait du mal à cacher sa joie après cet exploit :

"Je suis très fier de la performance de mes joueurs. Pour toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans le club, que ce soit les joueurs, le staff, les employés, les supporters, c'est une super expérience. Et je suis content de me dire que l'an prochain, on aura encore la possibilité de vivre à nouveau des moments de joie en Coupe d'Allemagne", a déclaré le coach du 1.FC Sarrebruck.

Stuttgart domine Dortmund

Le Borussia, qui évoluait à Stuttgart, n'a rien pu faire face à un VfB très entreprenant. Stuttgart qui a fait la différence en seconde période grâce à des buts de Serhou Guirassy et de Silas Katompa Mvumpa.

18è but pour Serhou Guirassy cette saison. En seulement 13 rencontres. L'international guinéen est tout simplement inarrêtable Image : Robin Rudel/Sportfoto Rudel/IMAGO

Victoire 2-0 du VfB, qui continue son très bon début de saison. On rappelle que Guirassy et ses coéquipiers sont troisièmes de Bundesliga et pratiquent un football alléchant. Néanmoins, malgré cette nouvelle victoire de prestige, l'entraîneur Sebastian Hoeness refuse de s'enflammer :

"Nous avons une base de travail solide sur laquelle nous pouvons nous appuyer. Néanmoins, je ne veux pas trop m'avancer, car tout va très vite dans le football. Mais il est vrai qu'au vu de notre manière de jouer, on peut dire que nous souhaitons compter parmi les meilleures équipes du pays. Mais c'est quelque chose qu'il faut prouver semaine après semaine. C'est pourquoi il ne sert à rien de faire des plans sur la comète", a estimé Hoeness à l'issue de la partie.

Quatre clubs de 2.Bundesliga en quarts

Stuttgart qui affrontera le Bayer Leverkusen dimanche, pour le compte de la 15è journée de Bundesliga. Le Bayer qui s'est tranquillement imposé face à Paderborn. Victoire 3-1 pour les hommes de Xabi Alonso, avec notamment un but de Victor Boniface. Enfin, le Hertha Berlin est venu à bout de Hambourg aux tirs au but. Le score était de 3-3 au bout de 120 minutes de jeu.

Le Hertha, le Bayer, Stuttgart et Sarrebruck rejoignent Gladbach, Sankt-Pauli, Kaiserslautern et le Fortuna Düsseldorf, qui avaient validé la veille leur billet pour le tour suivant. Le tirage au sort des quarts de finale aura lieu dimanche 10 décembre prochain.