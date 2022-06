Côte d’Ivoire : 25.000 familles menacées d’expropriation

Gaz russe : l'inquiétude des industriels allemands // En Côte d'Ivoire, l'allemand a la cote !

Le gouvernement allemand s'efforce toujours de réduire sa dépendance à la Russie, mais l'industrie allemande est très inquiète d'un possible arrêt de l'approvisionnement en gaz qui entraînerait l'arrêt de la production dans certains secteurs-clés. // Reportage aux journées de la langue allemande en Côte d'Ivoire, pays d'Afrique où on apprend le plus la langue de Goethe !