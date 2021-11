Congo (RDC)

En RDC, le chemin vers la stabilité est difficile. Le pays regorge de ressources naturelles dont la gestion reste délicate, du fait de l'implication de divers acteurs, de plusieurs États et groupes influents.

Démobiliser, désarmer, réintégrer socialement les combattants qui sévissent dans l'est de la République démocratique du Congo (et éventuellement en intégrer une partie dans les rangs de l'armée régulière des FARDC), c'est l'objectif ambitieux que se sont fixées les autorités congolaises pour stabiliser le Sud- et le Nord-Kivu. C'est aussi ce que réclament les Nations Unies au gouvernement de Kinshasa.