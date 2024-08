RDC : un 1er août dédié aux parents et aux morts

"Papa et maman, je vous aime de tout mon cœur !", mais aussi "cette journée nous rappelle l'amour que nos parents nous donnent malgré le fait qu'ils nous grondent parfois", voici les quelques mots que Johanna et Jesse ont écrit pour leur parents.

Deuxième d'une famille de sept enfants, Jesse a tenu à exprimer son amour pour ses parents. "Ces phrases, je les garde toujours dans mon cœur, parce que j'aime mes parents. Je ne pourrais jamais survivre sans eux", avoue-t-elle.

Son père, Alain Muteba, la quarantaine révolue, nous confie que ses enfants lui apportent une grande joie. "Avant d'être parents, nous étions aussi des enfants. Et ce que nous avons reçu de nos parents, c'est ce que nous transmettons à ce merveilleux cadeau que Dieu nous a donné", témoigne Alain Muteba.

"Nous sommes contents de passer du temps avec nos enfants, car chacun nous apporte du bonheur et de la joie, et chaque jour, nous sommes heureux de les avoir. Ce n'est pas facile d'avoir sept enfants, chacun asa particularité. Nous trouvons que sept n'est pas un grand nombre, mais c'est sept fois plus de joie."

Honorer ceux qui ne sont plus de ce monde

Si cette journée est aussi une occasion pour les enfants d'offrir des cadeaux à leurs parents, d'autres personnes en profitent pour se recueillir sur les tombes de leurs proches.

À l'entrée du cimetière Sapin, nous apercevons Louise, 80 ans, parmi les sépulcres. Elle est sur la tombe de son époux, décédé il y a maintenant 15 ans. Après avoir fini de nettoyer la tombe, elle se met à genoux pour prier. Elle répète le même rituel sur les tombes de ses deux enfants.

"Ma mission est de rester en prière", avoue-t-elle.

Louise se rend également au cimetière Penga Penga, de l'autre côté de la ville, pour se recueillir sur la tombe de sa mère.

"Ma mère repose ici. Elle m'a tout donné. Je me souviens d'elle chaque année."

De retour à son domicile, où elle vit avec sa petite-fille et ses arrière-petits-enfants, Louise est heureuse d'avoir reçu un cadeau en argent de son fils.

"Il m'a envoyé de l'argent pour acheter du pain. C'est une grande joie que les enfants se souviennent de nous."

Comme Louise, de nombreux parents encore en vie sont honorés ce jour avec des cadeaux et des marques d'affection de la part de leurs enfants.