Condamnation de Sébastien Ajavon : "nul n’est au dessus de la loi " (Ministre de la justice)

Actuellement hors du Bénin, Sébastien Ajavon qui a refusé de se présenter à l'audience ce jeudi (18.10.) en dénonçant des fraudes dans le système judiciaire, est accusé de trafic international de cocaïne. En 2016 au Port autonome de Cotonou, les services de contrôle ont découvert environ 18 kg de cocaïne pure d'une valeur estimée à 9 milliards de francs CFA (près de 14 millions d'euros) dans un conteneur destiné à l'une des sociétés de Sébastien Ajavon.

En plus des 20 ans de prison et du mandat d'arrêt émis à son encontre, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a condamné l'opérateur économique et opposant à une amende de 5 millions de francs CFA.

Depuis le début le cette affaire, des voix s’élèvent pour dénoncer une instrumentalisation de la justice béninoise. Des accusations auxquelles s'oppose le ministre béninois de la justice. Interrogé par la DW, Maître Sévérin Quenum affirme qu'il n'est "pas juste de dire que le président Talon passe par le biais de la justice pour éloigner et éliminer des opposants politiques."

La suite judiciaire de l'affaire

À la question de savoir si le Bénin attendait de la France qu'elle lui livre Sébastien Ajavon, le ministre de la justice rappelle qu'en vue de la gravité des faits incriminés, "rien ne s'oppose à une telle livraison".

De sources proches du parquet de la Criet, Monsieur Sébastien Ajavon jugé par contumace a le droit de "faire opposition" à la décision de justice. Mais pour faire admettre son dossier, "il devrait se constituer prisonnier", affirme les sources. Cette étape devant se produire avant un éventuel pourvoi en cassation. "Quand le mis en cause n'est pas là, son avocat peut le remplacer mais ce n'est pas automatique au Bénin. Ce n'est pas un droit", précise une autre source.

La peine de 20 ans de prison est le maximum prévu par la loi au Bénin, du moins depuis l'entrée en fonction de la Criet.

Pour écouter l'interview du ministre Sévérin Quenum, cliquez sur la principale image de cet article !