Combien serons-nous en 2100 ?

C'est ce que révèle une étude de chercheurs américains publiée ce mercredi par le Lancet.

Ainsi, la Chine pourrait perdre 48% de sa population, passant de 1,4 milliard de personnes actuellement à 730 millions en 2100. Des pays comme le Japon, l’Espagne ou l’Italie devraient également voir leur population fortement diminuer.

En revanche, le Nigeria pourrait voir sa population multipliée par presque quatre, passant de 206 à 790 millions en 2100.

L'Afrique sub-saharienne, dans son ensemble, devrait connaitre un triplement de sa population qui passerait ainsi d’1 à 3 milliards d’habitants.

Faut-il avoir peur de cette augmentation annoncée ? Non, selon Yves Ekoué Amaïzo, Directeur de Afrocentricity Think Tank, un groupe d’influence et de réflexion sur l’Afrique.