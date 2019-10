Combats entre l'armée et un comité d’autodéfense dans une zone aurifère du Tchad

Journal 17h TU (08.10.2019)

Rupture des négociations entre les Comité d'Auto Défense de Miski et le gouvernement Tchadien. / Grève persistante au Burkina Faso des agents de la fonction publique hospitalière réclament depuis le mois de juillet plus de moyens et une amélioration de leurs conditions de travail / Première nuit de calme à Bagdad après une semaine de manifestation et de violences qui ont fait une centaine de morts