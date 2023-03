Une allemande à l'origine de la journée des femmes

Le 8 mars marque la journée internationale des femmes, célébrée partout dans le monde depuis bientôt 50 ans. Certains parlent de journée internationale des femmes, d'autres plus précisément de la journée des droits des femmes. Et, contrairement à certaines idées reçues, ce ne sont pas les suffragettes en France ou les féministes au Royaume-Uni qui sont à son origine mais bien une journaliste et femme politique allemande : Clara Zetkin.

Manifestations de mars

Elle propose, en 1910, lors de la conférence internationale des femmes socialistes à Copenhague, de consacrer une date unique dans le monde à la cause des femmes. Le but est de créer une journée de promotion pour le droit de vote des femmes. Un an plus tard, des millions de femmes manifestent, notamment en Europe, pendant le mois de mars. Elles réclament un droit au travail, à la formation professionnelle et la fin des discriminations sur le lieu de travail. Il faudra cependant attendre la fin des années 1970 pour que cette journée revendicative soit reconnue par les Nations unies.

L'accès à l'avortement demeure souvent très restrictif voire illégal sur le continent africain. Image : Baz Ratner/Reuters

Des dates qui divergents

Cependant, chaque pays, en fonction de son histoire, interprète cette journée différemment. Par ailleurs, certains pays africains ont leur propre journée de la femme, comme en Afrique du Sud où, le 9 août, on célèbre le défile de protestation des 20.000 femmes en 1956. Enfin, la Journée internationale de la femme africaine a lieu le 31 juillet, depuis l'initiative de la féministe malienne Aoua Keïta.

Lire aussi → 8 mars : des influenceuses sénégalaises passent à l'acte

Le thème de cette journée cette année est : Innovations et technologies pour l'égalité des genres. Un thème essentiel, selon Catherine Reichert, secrétaire générale de l'Onu femmes France. "C'est dramatique de constater qu'il n'y a pas assez de femmes dans ces métiers technologiques et donc de femmes qui vont penser les produits, les services de demain", estime-t-elle sur la DW ce mardi 8 mars 2023. "Aujourd'hui, on compte deux femmes pour dix hommes dans ces métiers scientifiques."

Selon le rapport publié par Onu femmes, il faudra au moins 300 ans pour effacer les inégalités entre les hommes et les femmes. "On vivra sur la lune avant d'atteindre l'égalité entre les femmes et les hommes", ajoute Catherine Reichert.

--------

Guinée : être femme politique, le défi d'Aïssata Camara

A voir aussi, ci-dessous, dans le cadre de ce 8 mars, notre reportage en Guinée où l’arrivée des militaires au pouvoir, le 5 septembre 2021, a conduit Aïssata Camara au Conseil National de la Transition CNT, où elle représente son parti politique le Front pour l’Alliance nationale. Hawa Jude Tounkara, jeune reporter de la DW à Conakry, est allée à sa rencontre pour Pas Sans Elles.