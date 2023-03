En Allemagne, les femmes gagnent 18% moins que les hommes

Imaginez que vous êtes une femme et que vous ayez travaillé gratuitement depuis le début de l'année jusqu'à aujourd'hui, 7 mars, alors que vos collègues masculins ont perçu un salaire, eux, depuis le 1er janvier. Eh bien c'est ainsi qu’on pourrait résumer la situation en Allemagne.

Les derniers chiffres ont été publiés par l’Office fédéral allemand des statistiques. Cet écart dans le traitement salarial est révélé en cette Journée du paiement équitable (Equal Pay Day) et à la veille de la Journée internationale des femmes. Selon les données de l'Office, les femmes gagnent en moyenne 18% de moins que les hommes en Allemagne. Alors que la moyenne en Europe est de 13%. En 2006, la différence était même encore plus grande en Allemagne : 23%.

Travail à temps partiel

Cet écart salarial s'expliquerait par le fait que les femmes allemandes travaillent plus souvent à temps partiel ou ont choisi des professions où les salaires sont moins élevés. Mais ces explications ne sont encore que partielles. Les interruptions de la vie professionnelle, par exemple en cas de grossesse pour élever des enfants, ou encore pour s'occuper de proches, semblent aussi jouer un rôle important, selon l'Office allemand des statistiques.

Des disparités dans le traitement salarial varient d’un secteur à l’autre Image : picture-alliance/dpa/S. Stache

Pire encore, cet écart salarial existe aussi à qualification égale et sur un poste identique. Dans ce cas, la différence se chiffre à 7% de moins par heure pour les femmes, toujours selon l’Office fédéral des statistiques. L’ampleur de la différence varie en revanche d’une branche à l’autre, selon une étude d’un institut de la fondation Hans Böckler, proche des syndicats. Dans le transport des personnes et des marchandises, l’écart est de 4%, alors que les hommes gagnent plus de 30% de plus dans le domaine de la santé. Les femmes s’en sortent mieux cependant dans les services postaux.

Les hommes dominent dans les fonctions dirigeantes

Autre inégalité : dans 26 des 34 secteurs étudiés, les femmes occupent moins souvent des fonctions dirigeantes que les hommes, selon cette même étude.

Mais la bonne nouvelle est que ce fossé pourrait se réduire après une décision de justice rendu le mois dernier. Celle-ci déclare ainsi que l’argument, mis en avant parfois par les entreprises, selon lesquels les hommes auraient mieux négocié leur salaire que les femmes ne sera plus recevable. Les employeurs devront désormais être en mesure de donner des raisons objectives pour justifier une différence de rémunération. Sinon, il pourrait s’agir d'une discrimination interdite fondée sur le sexe.

Le ministre fédéral du Travail a demandé, sur la chaîne publique allemande ZDF, un rattrapage sur le sujet et a annoncé un renforcement de la loi sur la transparence des rémunérations. Hubertus Heil appelle à plus de justice dans le traitement salarial. Le social-démocrate a annoncé que les actions en justice contre la discrimination salariale seront facilitées. Et selon lui, l’introduction du salaire minimum profite avant tout aux femmes.