Le CIO tend la main aux sportifs russes et bélarusses

L'organisation recommande le retour des sportifs bannis à titre individuel et sous drapeau neutre mais temporise quant à une participation aux JO 2024.

Après quatre mois de discussions, le Comité international olympique ne souhaite plus s'opposer à une participation des sportifs russes et bélarusses aux grandes compétitions internationales mais sous certaines conditions.

L'institution cite notamment l'exemple du tennis ou du cyclisme, sports dans lesquels la suspension à déjà été levée.

Le comité exécutif du CIO suggère ainsi de maintenir l'exclusion de toutes les équipes russes et bélarusses et de limiter le retour en compétition aux sportifs s'ils concourent à "titre individuel" et sous bannière neutre.

Plus important encore, l'organisation recommande que cette mesure "puisse être révoquée à la discrétion de la fédération" concernée.

Report de décision pour les JO 2024

Thomas Bach, le président du CIO, a par ailleurs refusé d'évoquer les prochains JO de Paris 2024, préférant le faire "au moment approprié".

"Le comité exécutif rappelle que la participation d'athlètes détenteurs d'un passeport russe ou bélarusse aux Jeux Olympiques de Paris 2024 n'a pas été envisagée, ni dans les consultations ni dans ses délibérations d'aujourd'hui", a déclaréThomas Bach.

Thomas Bach est président du CIO depuis septembre 2013 Image : Laurent Gillieron/dpa/KEYSTONE/picture alliance

"Le CIO se réserve expressément le droit de décider de leur participation le moment venu, même s'ils seraient considérés comme qualifiés, selon les critères de qualification fixés par leurs fédérations internationales respectives."

Des critiques émises de toutes parts

Si le CIO a donc botté en touche pour le moment concernant Paris 2024, l'organisation a de fait ouvert la porte aux sportifs russes et bélarusses. Une décision qui ne fait pas l'unanimité.

Nancy Faeser, la ministre allemande de l'Intérieur en charge des Sports, a déclaré que le retour des bannis était "une gifle aux sportifs ukrainiens". Quant au Premier ministre polonais, Mateusz Morawiecki, il a affirmé sur Twitter que "la décision du CIO de réintégrer les athlètes russes dans la compétition est un scandale et une trahison du véritable esprit du sport".

Le 25 mars dernier, des manifestants contre la réintégration des sportifs russes et bélarusses ont défilé devant le CIO à Lausanne Image : FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images

De son côté, la Russie ne se satisfait pas non plus des déclarations du CIO. Pour le président du comité olympique russe, Stanislav Pozdniakov, les critères de participation sont "inacceptables" et "discriminatoires".

Outre la participation sous drapeau neutre, le CIO a aussi recommandé l'interdiction des sportifs engagés dans l'armée russe aux compétitions sportives internationales. Une condition de plus que Moscou refuse d'accepter.