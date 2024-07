En Allemagne, de l'éco-anxiété à chaque coin de rue

"Les variations à long terme de la température et des modèles météorologiques", c'est ainsi que les Nations Unies définissent les changements climatiques. Si ces variations peuvent être naturelles, comme le cycle solaire ou à des éruptions volcaniques massives, l'Onu précise toutefois que les activités humaines constituent, depuis les années 1800, la cause principale des changements climatiques, essentiellement en raison de la combustion de combustibles fossiles comme le charbon, le pétrole et le gaz.Ceci génère des émissions de gaz à effet de serre qui agissent comme une couverture autour de la Terre et emprisonnent la chaleur du soleil, ce qui entraîne une hausse des températures qui a un impact sur l'environnement.

En Allemagne, une jeune femme rencontrée par la DW dans les rues de la ville de Bonn dit vivre les changements climatiques comme "une menace" et se demande "pourquoi une grande partie de l'humanité ne le voit pas aussi ainsi et n'est pas prête à agir pour l'endiguer". La jeune femme explique qu'elle essaie de se montrer respectueuse de l'environnement dans sa vie privée, c'est-à-dire de "prendre des décisions d'achat ou des décisions tout court respectueuses de l'environnement, et de proposer également des alternatives respectueuses du climat dans le cadre professionnel".

Les changements climatiques ont un impact de plus en plus négatif sur le quotidien Image : HR

Une situation "critique"

Face au réchauffement climatique, une consultante qui exerce à Bonn explique qu'il fait "beaucoup plus chaud, il y a beaucoup plus d'intempéries. Tout est devenu un peu plus critique, en ce qui concerne les inondations...".

Elle estime qu'en Allemagne, la population a "encore de la chance". Selon elle, "dans d'autres pays, le tableau est beaucoup plus sombre". Elle pense donc que ceux qui "continuent à dire qu'il n'y a pas de changement climatique devraient revoir leur point de vue".

Pour la jeune femme, il faut voir ce que l'on peut faire pour les consommateurs, voir où l'on peut se procurer de l'électricité, s'orienter vers des énergies durables, regarder aussi pour qui on vote en politique, "peut-être aller vers des partis un peu plus modernes qui ne nient pas le changement climatique et veulent peut-être aussi faire quelque chose pour le combattre".

Pour une autre habitante toujours de la ville de Bonn qui dit avoir "beaucoup trop chaud en été", les appartements ne sont pas du tout climatisés en Allemagne et ne sont absolument pas adaptés à une telle chaleur. Selon elle, il n'y a pas non plus assez de fontaines pour boire et rester bien hydraté.

Une situation qui, confie-t-elle, lui fait peur, parce qu'il n'y aura pas d'amélioration.

Pour lutter contre les changements climatiques, elle se déplace donc plus à vélo, évite l'usage d'une voiture, n'achète que d'occasion, que ce soit les vêtements ou les meubles, pour minimiser autant que possible son empreinte carbone sur la Terre.

Ecoutez les réactions au sujet des changements climatiques To play this audio please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 audio

Une expérience commune

Quand on parle de changements climatiques, certains attirent l'attention sur le fait que c'est "une expérience que nous partageons tous". C'est le cas de ce pompier qui précise qu'il aide sur place. Car les changements climatiques inquiètent plus d'un.

"Je suis très anxieuse à ce sujet. Je peux le constater dans ma vie quotidienne", confie ainsi au micro de la DW une résidente de Bonn. Elle dit aimer "jardiner" et voit maintenant qu'il y a moins de pollinisateurs qui viennent dans son jardin.

"Les cycles de croissance ont complètement changé, et donc je suis beaucoup anxieuse à ce sujet dans ma vie quotidienne. Mon travail est en fait lié au changement climatique, donc j'y consacre beaucoup de mon temps. Je participe également à des initiatives locales de jardinage et de développement durable où nous essayons de créer des jardins fruitiers, et j'essaie également de réduire mon empreinte carbone autant que possible dans ma vie quotidienne, par exemple en prenant le train au lieu de la voiture", assure la jeune femme.