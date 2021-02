CHAN 2020: le Maroc rejoint le Mali en finale

Dans un match complétement déséquilibré, les Lions de l'Atlas ont largement dominé les Lions indomptables 4-0 . Soufiane Bouftini a ouvert la marche 28e. Douze minutes plus tard, son coéquipier Soufiane Rahimi a inscrit le deuxiéme but.

Alors qu'on s'attendait à un sursaut des Camerounais menés à la deuxième mi-temps, c'est plutôt le festival marocain qui s'est poursuivi. Soufiane Rahimi a doublé la mise 73e, et Mohamed Ali Bemammer a enfoncé le clou à 6 minutes du temps réglementaire:

"Nous souhaitons du succès à l'équipe nationale marocaine, le Maroc a déjà remporté la dernière édition, nous essaierons de préserver notre titre. Les joueurs interagissent entre eux correctement, techniquement nous sommes bons, nous devrions en finale surtout être éveillés pour gagner les chances que nous gagnerons pendant le match." s'enthousiasment les supporters marocains.

Le Maroc face au Mali en finale

Les Maliens ont de justesse battu les Guinéens au terme de la séance de tirs au but (5-4) après un long suspense 0-0 à l'issue du temps réglementaire.

La finale se jouera entre le Mali et le Maroc dimanche au stade de Yaoundé. La Guinée et le Cameroun s'affronteront pour la 3e place, ou la petite finale samedi à Douala.