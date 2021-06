Ngarlejy Yorongar appelle au calme entre la RCA et le Tchad

La Centrafrique tente de calmer la tension avec le Tchad après les incidents entre les armées des deux pays et qui ont causé la mort de six soldats tchadiens.

Trois ministres centrafricains étaient à N'Djamena le mardi 1er juin pour tenter d'apaiser le pays voisin après la mort de six soldats tchadiens, lors de l'attaque d'un poste frontalier dont cinq "enlevés" sur le territoire "et exécutés", selon le Tchad.

Le porte-parole du gouvernement tchadien, Abderaman Koulamallah

L'incident s'est produit le dimanche (30.05.2021).

"Ce sont des crimes de guerre qui ont été commis. Il s'agit d'un coup prémédité. Il faut que les autorités centrafricaines soient courageuses pour accepter leurs erreurs et qu'elles assument", avait déclaré Abderaman Koulamallah, le porte-parole du gouvernement tchadien.

La délégation centrafricaine a été reçue Mahamat Idriss Déby, le président du Conseil militaire de transition. Elle a exprimé ses regrets pour la mort des soldats tchadiens.

Des renforts militaires à la frontière commune

En dépit du compromis trouvé à N’Djaména, entre les deux parties (tchadienne et centrafricaine), le Tchad a envoyé des renforts militaires à sa frontière avec la Centrafrique.

Écouter l'audio 09:09 "Les deux pays doivent vivre en paix" (Ngarlejy Yorongar)

"Je reviens du terrain où nous avons renforcé toutes nos positions en hommes et en matériels. Rien ne sera plus comme avant", a déclaré en fin de semaine, à l'AFP le général de corps d'armée Moussa Haroun Tirgo, gouverneur de la province du Logone Oriental, dans le sud du Tchad.

"Les militaires ont renforcé le dispositif sécuritaire à la frontière", a également indiqué Julien Tawonya, maire de Bitoye, la commune où s'est déroulée l'attaque.

Au cours d’une interview à la DW, l’opposant tchadien, Ngarlejy Yorongar demande aux autorités tchadiennes de retirer les soldatsqui ont été déployés le long de la frontière entre les deux pays. Le président du parti Fédération action pour la République (FAR), lance un appel au président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Déby, afin qu'il privilégie la paix et la concorde, en préservant les relations de bon voisinage entre les deux peuples frères et amis.

Cliquez sur la photo (ci-dessus), pour écouter l’intégralité de l’interview.