La Cédéao toujours sous le feu des critiques

Alors que la campagne pour les élections législatives et régionales au Togotire vers sa fin avant l'ouverture des bureaux de vote le 29 avril, les militaires ont voté par anticipation ce vendredi 26 avril dans le pays.

Ce processus électoral se déroule au Togo sur fond de tensions liées à l'adoption d'une nouvelle Constitution contestée par l'opposition. Treize partis politiques et organisations de la société civile au Togo ont déposé un recours devant la Cour de justice de la Communauté des Etats d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) pour réclamer le retrait de cette nouvelle Constitution.

Dans leur demande à la Cédéao, les requérants estiment que la réforme constitutionnelle "a été faite en l'absence d'un débat public préalable et d'un consensus politique", ce qui porte atteinte à "la démocratie et la bonne gouvernance".

Ils affirment avoir "été victimes de violations de leurs droits par l'Etat du Togo", qui a interdit des manifestations prévues par l'opposition.

Ils demandent à la Cour de justice de l'institution régionale de "condamner la République du Togo" pour avoir changé de Constitution, et de "retirer purement et simplement la loi sur le changement constitutionnel". Et cette requête est déposée alors que la Cédéao fait elle même l'objet de critiques ces dernières années pour sa gestion des crises dans la sous-région.

Les missions de la Cédéao

Créée le 28 mai 1975, la Cédéao est destinée à coordonner les actions des pays de la sous-région. Son but : promouvoir la coopération et l'intégration avec l'objectif de créer une union économique et monétaire ouest-africaine. Elle promeut ainsi l'autosuffisance de ses membres en facilitant la libre circulation des personnes et des biens.

Si au départ son rôle était purement économique, la Cédéao s'est toutefois assez vite intéressée au maintien de la paix, une condition essentielle pour la réalisation d'une union. Elle travaille donc à régler les conflits, les crises et c’est surtout sur ce terrain politique que son action est controversée.

Face à la montée en flèche des coups d’Etat dans la sous région, l’action de la Cédéao est jugée tantôt molle, tantôt trop sévère. Les détracteurs de l'organisation sous-régionale l'accusent par ailleurs de fermer les yeux sur les changements anticonstitutionnels.

Le professeur Théodore Holo a été plusieurs fois ministre et a présidé la Cour constitutionnelle du Bénin. Ecoutez son analyse.