CAN 2023 : la Côte d'Ivoire et le Nigeria en finale

Les Eléphants ont battu la RDC 1-0, tandis que les Super Eagles ont écarté les Bafana Bafana aux tirs au but (1-1, 4-2). La finale s'annonce grandiose.

Portés par un public déchaîné au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé, les Eléphants sont venus à bout des Léopards de RDC, victoire 1-0.

Le but de la victoire a été inscrit par Sébastien Haller à la 65è minute de jeu. Une reprise de volée quelque peu ratée par l'attaquant du Borussia Dortmund, mais qui a lobé le gardien congolais Lionel Mpasi.

Preuve qu'il ne peut rien arriver à cette équipe de Côte d'Ivoire, dont les fans ont déferlé dans les rues d'Abidjan après la rencontre :

"Franchement je suis super contente, c'était trop bien. J'attends le prochain match avec le Nigeria et j'espère que la Côte d'Ivoire va remporter la CAN cette année", souhaite cette jeune femme.

A la CAN, Sébastien Haller se refait une véritable santé Image : Luc Gnago/REUTERS

"Je n'y crois pas. Le Seigneur est trop merveilleux. Je suis trop contente. Les mots me manquent", crie une autre dame.

"Vraiment je suis très content pour la Côte d'Ivoire. J'ai été épaté par le jeu : il y avait de la volonté, de l'agressivité. Je pense que nous pouvons aller plus loin encore et aller chercher la Coupe", estime un jeune homme.

"J'étais un peu stressé mais là, ça va. On est contents d'avoir gagné. On espère que la finale va nous réussir et que la Coupe va rester chez nous."

La tristesse des supporters congolais

Du côté des Léopards, la déception était grande chez les fans, comme ici à Kinshasa :

"J'ai mal, j'ai vraiment mal. On a perdu. Je ne vois pas quoi dire. En tous cas, je suis désolée. On n'a pas eu de chance alors que nous avons vraiment joué", estime cette supportrice.

La marche était trop haute pour Cédric Bakambu et les Léopards Image : Sunday Alamba/AP/picture alliance

"On a bien joué, mais les joueurs étaient déconcentrés au début, notamment les attaquants. Mais l'entraîneur, lui, ne nous a pas déçus."

"Au vu de la situation dans l'est du pays, même nos joueurs sont démoralisés. A cause de cela, nous avons perdu. Vous avez vu comment les joueurs se sont comportés. Moi, j'attribue cette faute à notre gouvernement", lance ce supporter d'un certain âge.

Le message fort des Léopards

Les Léopards qui, au moment où l'hymne de la RDC a retenti, ont mis leur main sur la bouche et mimé un pistolet sur la tempe pour dénoncer les violences dans l'est du pays et le silence les entourant.

Probablement l'image la plus forte de cette CAN Image : Franck Fife/AFP/Getty Images

En finale, la Côte d'Ivoire affrontera le Nigeria, qui a souffert mais qui a fini par battre l'Afrique du Sud aux tirs au but, 4 tentatives à 2. Le score était de 1-1 au bout de 120 minutes de jeu.

Samedi prochain, le match pour la troisième place entre les Bafana Bafana et les Léopards aura lieu à 20h TU au stade Félix-Houphouët-Boigny d'Abidjan. La grande finale entre les Eléphants et les Super Eagles aura lieu dimanche, au stade Alassane Ouattara, également à partir de 20h en temps universel.