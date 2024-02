CAN 2023 : deux affiches alléchantes pour finir

Comme lors de l'édition 2015, la RDC s'est hissée jusqu'en demi-finale. Mais tout comme lors de l'édition 2015, les Léopards vont devoir se contenter des places d'honneur.

A l'époque, lors de cette édition en Guinée équatoriale, les Congolais avaient d'ailleurs terminé troisièmes, après avoir battu le pays hôte aux tirs au but.

Cette médaille de bronze ne sera pas facile à aller chercher, car en face, les Bafana Bafana ont montré tout au long du tournoi qu'ils pouvaient tenir la dragée haute à n'importe quelle équipe du continent.

RDC-Afrique du Sud, ce sera samedi, au stade Félix-Houphouet Boigny d'Abidjan, à partir de 20h TU.

Les Léopards finiront-ils sur le podium pour la première fois depuis 2015 ? Image : Franck Fife/AFP/Getty Images

La métamorphose des Eléphants

Dimanche, la grande finale opposera la Côte d'Ivoire au Nigeria. Le pays hôte, qui revient de nulle part après sa retentissante défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale, s'apprête à disputer la cinquième finale de la CAN de son histoire.

L'homme qui a permis cette métamorphose n'est autre qu'Emerse Faé. Celui qui est devenu sélectionneur en cours de route a su trouver les mots pour motiver ses troupes :

"Dans le discours je leur ai bien fait comprendre que je comptais sur tout le monde et que si on voulait gagner cette compétition on la gagnerait à 27 et pas seulement à 11 donc ils ont compris , ils ont adhéré au discours", estime l'ancien milieu de terrain des Eléphants (44 sélections).

Emerse Faé a déjà disputé une finale de CAN : c'était en 2006, face à l'Egypte. Image : Samuel Shivambu/ BackpagePix/empice/picture alliance

"On a eu la chance d`avoir des changements à chaque fois qui ont été payant. Pour moi un remplaçant qui est dans l`état d`esprit à partir du moment où il rencontre il va apporter quelque chose."

Le Nigeria et sa défense de fer

La Côte d'Ivoire qui voudra prendre sa revanche sur un Nigeria qui l'avait battu 1-0 en phase de poules. Les Super Eagles, que tout le monde attendait flamboyants en attaque, ont fait de la défense une véritable force, eux qui n'ont concédé que deux buts dans le tournoi.

Et si Victor Osimhen, actuel lauréat du Ballon d'Or africain, n'a marqué qu'un seul but au cours du tournoi, sa présence sur le terrain malgré les blessures est plus que précieuse pour son équipe.

Côte d'Ivoire-Nigeria, ce sera dimanche, au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé, à partir de 20h en temps universel.