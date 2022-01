CAN 2021 : le Cameroun renforce les contrôles anti-Covid

Le décor se met en place pour l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2021 ce dimanche 9 janvier au Cameroun. Mais dans une période de reprise de la pandémie de coronavirus, beaucoup se demandent comment les accès aux stades seront contrôlés alors qu'en théorie, seules les personnes vaccinées et testées pourront assister aux rencontres.

Les joueurs à suivre pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2021 Mohamed Salah - Egypte Mohamed Salah est dans la forme de sa vie avec son club de Liverpool, en Angleterre. Il a fini à la septième place du Ballon d'Or 2021. Il a remporté le titre de Ballon d'Or africain en 2017 et 2021. Son ambition sera d'offrir à l'Egypte le huitième sacre continental de son histoire.

Les joueurs à suivre pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2021 Edouard Mendy - Sénégal Edouard Mendy s'est imposé en numéro 1 incontestable à Chelsea depuis son arrivée en provenance du Stade Rennais en 2020. Avec les Blues, il a remporté la Ligue des champions en 2021. Il fait tout simplement partie des meilleurs gardiens au monde. Le Sénégalais servira donc de rempart aux Lions de la Teranga.

Les joueurs à suivre pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2021 Amadou Haidara - Mali Du haut de ses 24 ans, Amadou Haidara est devenu un élément important pour le club allemand du RB Leipzig. Il est également une pièce maîtresse du milieu de terrain des Aigles du Mali qui font partie des outsiders de cette CAN 2021.

Les joueurs à suivre pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2021 Karl Toko-Ekambi - Cameroun Karl Toko-Ekambi est en très bonne forme avec l'Olympique Lyonnais. Il a inscrit le but qui a qualifié le Cameroun pour les barrages de la Coupe du Monde 2022. Sa vivacité et sa rapidité lui donnent un profil unique au sein des Lions Indomptables. Il sera le principal danger offensif de leur attaque.

Les joueurs à suivre pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2021 Edmond Tapsoba - Burkina Faso Malgré une longue blessure qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs mois, le joueur du Bayer Leverkusen est un des défenseurs les plus courtisés d'Europe. Edmond Tapsoba est le leader de la défense du Burkina Faso qui va tout faire pour réaliser un aussi bon parcours qu'en 2013.

Les joueurs à suivre pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2021 Franck Kessié - Côte d'ivoire Franck Kessié est le patron du milieu de terrain ivoirien. Il est aussi un élément incontournable de l'AC Milan, son club depuis 2017. Son calme, sa vision du jeu et son leadership seront des atouts pour la sélection ivoirienne.

Les joueurs à suivre pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2021 Kamaldeen Sulemana - Ghana L'international ghanéen est en train de se révéler à l'Europe. Actuellement à Rennes, Sulemana est suivi par les plus grands clubs européens. Sa fougue, sa rapidité et son toucher de balle apporteront un vent de fraîcheur à une sélection qui cherche à revenir sur le devant de la scène et à atteindre de nouveau le dernier carré de la CAN.

Les joueurs à suivre pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2021 Eric Maxim Choupo-Moting Choupo-Moting est devenu un leader de l'équipe nationale du Cameroun. Malgré un faible temps de jeu avec le Bayern Munich, le buteur reste important dans le collectif des Lions indomptables. A 32 ans, il sera un des joueurs camerounais les plus expérimentés.

Les joueurs à suivre pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2021 Sébastien Haller - Côte d'ivoire Incontournable avec l'Ajax Amsterdam cette saison, notamment en Ligue des champions où il rivalise avec les plus grands attaquants, Sébastien Haller sera le leader de l'attaque des Eléphants. L'ancien joueur de Francfort a rejoint la sélection ivoirienne en 2020.

Les joueurs à suivre pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2021 Riyad Mahrez - Algérie Capitaine de la sélection algérienne, tenante du titre continental, Riyad Mahrez est attendu au tournant durant cette CAN. Malgré des prestations moins convaincantes en séléction depuis quelques mois, les supporters de l'Algérie attendent de lui des prestations aussi bonnes qu'avec son club de Manchester City. L'ojectif pour le Ballon d'Or africain 2016 est la victoire finale.

Les joueurs à suivre pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2021 Islam Slimani - Algérie Islam Slimani est toujours présent en sélection. Malgré son statut de remplaçant dans son club, l'Olympique Lyonnais, il sera un des piliers de l'Algérie. Djamel Belmadi sait qu'il peut toujours compter sur son attaquant, meilleur buteur de l'histoire de la sélection avec 38 réalisations.

Les joueurs à suivre pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2021 Sadio Mané - Sénégal Membre de l'attaque de feu du Liverpool de Jürgen Klopp, Sadio Mané est l'un des meilleurs attaquants au monde. Capitaine de sa sélection, il est le principal atout offensif des Lions de la Terranga. Après des deux dernières CAN décevantes pour le Sénégal, il veut enfin mener ses coéquipiers à la victoire.



Douala, à J-3

A Douala, les vuvuzelas sont déjà de sortie.

"Oui la CAN a déjà commencé ici au carrefour Ancien PMUC. Oui on est dans l'effervescence, on est dans l'ambiance, on est dans le mood de la CAN, et jusqu'à présent tout se passe bien parce que nous avons constitué la fan-zone numéro 1 de Douala". Ces supporteurs ont hâte que le coup d'envoi de la compétition soit sifflé.

Ainsi va l'ambiance à Douala comme dans différentes villes du Cameroun, plus particulièrement dans les quatre autres villes (Garoua, Bafoussam, Limbé et Yaoundé) qui abritent les matchs de poules de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des nations.

Dans cette ambiance bon enfant, des mesures sanitaires drastiques ont toutefois été convenues entre la Confédération africaine de football (CAF), la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) et le gouvernement camerounais.

Accès limité aux stades

L'accès aux différents stades est donc seulement réservé aux spectateurs vaccinés contre la Covid-19 et disposant d'un test négatif datant d'au maximum 48 heures.

Mais ces conditions sanitaires sont mal acceptées par une partie du public camerounais comme en témoigne Louis Djongang, un fan rencontré dans la rue : "Concernant le vaccin, moi je ne suis pas quelqu'un qui est pour. Mais compte tenu de la crise sanitaire et du fait que nous allons recevoir beaucoup d'étrangers, selon moi, celui qui voit qu'il ne peut pas se faire vacciner, qu'il fasse au moins un test antigénique. Et celui qui sent qu'il est capable de se vacciner, alors qu'il se vaccine".

Le Cameroun, champion en titre (CAN 2017)

D'autres sont plus radicaux dans leur refus du vaccin, à l'instar de Joël Michel Tchumamo : "Nous n'allons pas nous vacciner pour aller au stade voir le match. Nous, on peut porter un masque pour aller au stade. Mais avec les injections-là, moi Camerounais, je ne peux pas accepter le vaccin."

Risque de trafic de certificats

Dans ces conditions, le risque de voir émerger un trafic de faux certificats est très élevé.

Par ailleurs, la découverte en France d'une personne arrivant du Cameroun et contaminée avec un nouveau variant de la Covid-19 conforte les autorités sur la nécessité d'une application stricte des règles sanitaires pour cette Coupe d'Afrique des nations.

Contrôles scientifiques

Cinq laboratoires de séquençage du virus ont d'ailleurs été mis sur pied dans différentes villes du Cameroun afin de surveiller la circulation du virus pendant la compétition.

A ceci vont s'ajouter les habituelles mesures de prévention telles que le port du masque, le lavage des mains et les protocoles de soins locaux homologués.

Ces précautions rassurent l'expert en football Fernant Nenkam qui estime que la CAN va se jouer en toute sécurité. Il avoue "que ça n'a pas été facile, ça n'a pas été du tout aisé, parce que nous savons comment le coronavirus a pris du temps pour être maîtrisé au Cameroun". Puis il ajoute : "mais finalement on s'est rendu compte que le Cameroun a des solutions."

Arrivée des délégations

C'est dans ce contexte que les équipes nationales et les délégations de supporters arrivent les unes après les autres au Cameroun depuis une semaine.

Le sélectionneur gabonais a indiqué que les stars de son équipe, Pierre-Emerick Aubameyang et Mario Lemina, sont positifs à la Covid-19 d'après un test antigénique. Ils attendent les résultats de leur test RT-PCR .

Quoi qu'il en soit, au Cameroun, les billets des matchs ont été mis en vente ce jeudi [06.01].

Le côté populaire de la compétition se mesure aussi sur les marchés de vente de gadgets tels que les vuvuzuelas, les T-shirts des différentes équipes, les drapeaux et les masques dont les prix ont bien entendu grimpé.