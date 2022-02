Des Pharaons suspendus

La CAF a suspendu plusieurs joueurs et encadrants égyptiens et marocains à cause d’une "bagarre" survenue dans les couloirs menant aux vestiaires. L'Egyptien Marwan Dawoud, défenseur, est privé de la fin de la CAN, tout comme l'entraîneur adjoint des Pharaons. L’Egypte devra par ailleurs s’acquitter d’une amende pour ne pas avoir donné de conférence de presse avant un match fin janvier.