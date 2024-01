Le Nigeria, candidat sérieux au titre

Eliminé en 8e de finale lors de la dernière édition, le Nigeria pourra compter sur son attaque de feu pour faire mieux à cette CAN 2023 en Côte d'Ivoire.

Le dernier des trois titres continentaux du Nigeria a été remporté en 2013 en Afrique du Sud. Plus de dix ans après, les Super Eagles ont une nouvelle chance de soulever le prestigieux trophée africain, estime Jay Jay Okocha, ancien footballeur nigérian :

"Le Nigeria, comme chaque nation participante tentera sa chance lors de ce grand tournoi. Et nous avons un effectif de qualité. Nous sommes confiants que notre équipe se comportera correctement".

Le groupe A, l'un des plus incertains

Le sélectionneur du Nigeria n'en est pas à 100% convaincu. José Peseiro estime que la mission n'est pas facile car le Nigeria est dans le groupe A , l'un des plus équilibrés de la compétition :

"Il y a la Côte d'Ivoire, une bonne équipe et qui jouera devant son public. La Guinée équatoriale a atteint les quarts de finale de la dernière CAN et la Guinée Bissau, qui nous a battus à domicile lors des éliminatoires, des adversaires difficiles à manœuvrer" a-t-il ajouté.

Jay Jay Okocha, le Nigerian qui a fait de beaux jours à Francfort en Allemagne Image : Jan Huebner/IMAGO

Le Nigeria avec une armada offensive

Jay Jay Okocha croit cependant que le Nigeria sera à la hauteur des attentes des Nigérians. L'ancienne vedette des Super Eagles mise sur les joueurs de qualité que compte l'effectif nigérian :

"Nous avons beaucoup de joueurs évoluant en Europe, car nous sommes très ambitieux ! Mais nous avons besoin d'améliorer notre championnat local, le faire plus attractif, cela nous permettra de découvrir plus de talents au Nigeria", a-t-il conclu.

Le Nigeria jouera son premier match contre la Guinée équatoriale le dimanche 14 janvier, le deuxième contre la Côte d’Ivoire le jeudi 18 janvier, et affrontera la Guinée Bissau le 22 janvier.