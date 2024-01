CAN 2023 : qui sont les favoris ?

Cette 34è édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football (M), qui débutera le 13 janvier en Côte d'Ivoire, s'annonce plus ouverte que jamais.

"Nous nous attendons à une rude concurrence", a déclaré Sadio Mané au média de la CAF il y a quelques jours. "Cette compétition sera l'une des plus fortes depuis que j'y participe parce que tous les grands pays sont ici et ils ont tous leurs objectifs. Mais nous verrons ce qui se passera", a lancé l'atout offensif numéro un du Sénégal.

Si les Lions se veulent candidats à leur propre succession, ils vont devoir se méfier d'un grand nombre d'équipes au cours de cette 34è édition de la CAN. La Côte d'Ivoire en premier lieu, qui évoluera à domicile et qui sera poussée par son formidable public. Le Maroc, aussi, demi-finaliste de la dernière Coupe du monde et qui possède un excellent collectif.

Les Éléphants seront soutenus par une véritable marée orange Image : Cyrille Bah/AA/picture alliance

Osimhen en fer de lance du Nigeria

Autre nation qui jouit d'une très grande force collective : l'Egypte, portée par un Mohamed Salah sur un nuage depuis le début de saison avec Liverpool, et qui a réitéré son envie de gagner le tournoi.

Parmi les outsiders, on peut nommer le Nigeria et son attaque de feu, dont le leader n'est autre que Victor Osimhen, fraîchement sacré joueur africain de l'année. Il y a aussi l'Algérie, qui voudra laver l'affront de la dernière CAN, au cours de laquelle les Verts, alors champions d'Afrique en titre, avaient été éliminés au premier tour.

Guirassy voudra porter la Guinée

Il faudra également compter sur le Cameroun, toujours bien placé, ou encore la Tunisie, toujours aussi solide défensivement. Sans oublier bien évidemment le Burkina Faso d'Edmond Tapsoba, quatrième lors de la dernière édition.

A suivre également, le Mali, le Ghana, la RDC ou encore la Guinée, dont le fer de lance n'est autre que Serhou Guirassy, auteur de 17 buts en 14 apparitions en Bundesliga.

Et comme aiment à le rappeler les joueurs et les sélectionneurs, "il n'y a plus de petites équipes" sur le continent africain. Des nations comme la Gambie, la Guinée équatoriale ou encore le Cap Vert sont toujours prêts à jouer les trouble-fête.

Alors, qui soulèvera le trophée le 11 février prochain ? C'est LA question que se pose tout un continent.