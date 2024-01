CAN 2023 : le Maroc tenu en échec par la RDC

Dans la chaleur étouffante de San Pedro, les Lions de l’Atlas ont balbutié leur football face à une vaillante équipe congolaise. Auteurs du premier but par l’intermédiaire d’Achraf Hakimi dès la 6e minute de jeu, les Marocains ont ensuite reculé pendant une bonne partie de la rencontre, et ce jusqu’à ce que la RDC finisse par égaliser à la 76e grâce à un but de Silas.

La fin de la rencontre a été houleuse entre les deux équipes, avec notamment une altercation entre Chancel Mbemba et Walid Regragui. Le sélectionneur du Maroc qui n’a pas voulu accabler ses joueurs après ce résultat décevant.

"On va se satisfaire de ce résultat. On est invaincu, on a quatre points et on a encore notre destin en main pour finir premier du groupe, ce qui nous intéresse au final. On a perdu beaucoup d'énergie et on a pas géré le match comme je l'aurai souhaité mais on va progresser à l’avenir grâce à ce match", a déclaré le sélectionneur des Lions de l'Atlas en conférence de presse.

Le Maroc est toujours premier du groupe F malgré ce match nul avec quatre points, soit deux de plus que la RDC et la Zambie. La Zambie qui a aussi fait match nul 1-1 face à la Tanzanie.

Le public marocain a beau avoir fait du bruit, ses encouragements n'ont pas tout à fait porté : il faisait très chaud hier à San Pédro Image : Sia Kambou/AFP

L'Afrique du Sud domine son voisin namibien

Enfin hier soir, il y avait une dernière rencontre dans le groupe E entre l’Afrique du Sud et la Namibie. Rencontre qui s’est terminée sur une nette victoire des Bafana Bafana 4-0. Dans ce groupe, c’est le Mali qui est en tête avec quatre points, devant l’Afrique du Sud et la Namibie. La Tunisie referme la marche avec seulement un point au compteur.

Face à la Namibie, Percy Tau a inscrit son 16è but avec les Bafana Bafana Image : Mehrez Toujani/empics/picture alliance

La Côte d'Ivoire joue sa survie dans le tournoi

Aujourd'hui, début des derniers matchs de poules. Dans la plupart des groupes, rien n’est encore joué.

C’est notamment le cas du groupe A, celui de la Côte d’Ivoire. Pour le moment, les Éléphants ne sont que troisièmes avec un point de retard sur le Nigéria et sur la Guinée équatoriale, son adversaire du jour.

Evan Ndicka fera tout pour que la Côte d'Ivoire retrouve la même solidité défensive que face à la Guinée-Bissau Image : Themba Hadebe/AP/dpa/picture alliance

Si une troisième place pourrait techniquement qualifier le pays hôte, il n’est pas question de jouer avec le feu selon Evan Ndicka. Les Ivoiriens doivent viser la victoire face à une équipe qui a montré de jolies choses depuis le début du tournoi mais qui est à leur portée, selon le défenseur central.

"Nous nous préparons pour demain, nous savons à quoi nous en tenir. J'ai confiance en l'équipe. La Guinée équatoriale est une grande équipe. Elle est forte et nous le sommes aussi comme vous le verrez demain", a déclaré le joueur de l'AS Rome.

La Côte d’Ivoire défiera la Guinée équatoriale à partir de 17h TU au Stade Alassane Ouattara.

Le Nigeria ne veut pas sous-estimer la Guinée-Bissau

Dans le même temps, l’autre match du groupe A mettra aux prises le Nigéria à la Guinée Bissau. Avec quatre points au compteur, soit le même total que la Guinée équatoriale, et seulement une unité de plus que la Côte d’Ivoire, les Super Eagles ne peuvent pas vraiment jouer le nul face à la Guinée Bissau. Une équipe qui pourrait surprendre le Nigéria selon la superstar Victor Osimhen.

"Je pense que ce sera un match intéressant parce que c'est une équipe que nous connaissons bien. Certains pensent que ce serait un match facile. Mais il n'y a pas de match facile, surtout dans ce tournoi", a prévenu l'attaquant des Super Eagles.

Victor Osimhen sera une fois de plus l'atout numéro un des Super Eagles Image : BackpagePix/empics/picture alliance

"Beaucoup de grandes équipes sont en difficulté, ce qui montre à quel point toutes les équipes africaines se sont améliorées. Je pense que nous aborderons le match avec sérieux et que nous essaierons de gagner demain."

Le Nigéria face à la Guinée Bissau, ce sera à partir de 17h TU au Félicia.

Et ce soir à partir de 20h TU, il y aura aussi les derniers matchs du groupe B avec l’Egypte qui affronte le Cap Vert et le Ghana qui défie le Mozambique. Pour le moment, les Pharaons et les Black Stars, pourtant favoris de ce groupe, sont en grande difficulté avec respectivement deux et un point au compteur.