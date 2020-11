CAN 2021 (Q): après la défaite, le Gabon s'en prend à la Gambie

"La manœuvre de la Gambie a payé ! Elle a empêché les joueurs gabonais de dormir pendant que les Gambiens étaient bien en repos dans l’hôtel", a affirmé mercredi devant la presse Pierre Alain Mounguengui, président de la Fédération gabonaise de football.

Mais sur twitter, le ministre gambien des Sports rétorque : les Gabonaises ont refusé de présenter des tests Covid 19, et ils auraient refusé de se faire tester à l’aéroport, indique le ministre Matar Ba. Le Gabon a par ailleurs déposé une plainte relative à la Confédération africaine de football.

La lutte pour la tête du groupe

Le Gabon a perdu 2-1 dimanche contre la Gambie. Les deux équipes se bousculent à la tête du groupe D avec 7 points chacune. Elles sont suivies de la RDC qui compte 6 points, et l’Angola avec 1 point.

Les deux premières de chaque poule sont qualifiées, mais tout n’est pas fini, car la Gambie et le Gabon vont par la suite affronter la RDC et l’Angola lors de la 5e et 6e journée des éliminatoires à la CAN 2021.

Les réactions des supporters

Après la déroute allemande 6-0 en Espagne mardi soir, le technicien allemand fait désormais objet des critiques plus que jamais. Et bien évidemment les avis sont partagés sur le bilan de Löw:

"C’est une débâcle, une débâcle. On avait placé beaucoup d’espoir en lui, sa stratégie, techniquement aussi ! Au sein de la Fédération, il y a trop de choses qui se font, mais les choses doivent changer, Löw n’est plus acceptable." Un autre supporter nuance:

"C’est dû à la mentalité des joueurs. Ils pensent qu’ils gagnent toujours. Ce n’est pas toujours le cas, face à de grandes équipes, ils ne peuvent plus avoir de chance. Ce n’est pas seulement la faute à l’entraineur lui seul" souligne-t-il.

Le palmarès de Löw

En fonction depuis 2006, Joachim Löw a aidé la Mannschaft a remporté notamment la Coupe du monde 2014, et la Coupe de la Confédération en 2017. L'Allemagne est aussi arrivée en demi-finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud, une Coupe du monde que l'Espagne a remportée.