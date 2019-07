CAN 2021-Cameroun: l'Algérie, une obligation alternative

Le Cameroun a été désigné pays hôte pour la prochaine CAN 2021. Mais, la CAF, la Confédération africaine de football n'a pas dit son dernier mot, surtout que le Cameroun a été incapable d’organiser la 32e édition de la Coupe d'Afrique des nations faute d'infrastructures. Comme alternative, la CAF a désigné l'Egpte pour accueillir la compétition.

L’Instance africaine de football prend donc ses précautions au cas où le Cameroun ne serait pas à mesure d’organiser dans de bonnes conditions la compétition.

Cité par la chaine DZFoot, le ministre algérien des Sports, Raouf Bernaoui, affirme que la CAF a demandé à l’Algérie de se préparer en cas de retrait du Cameroun. Et d’ajouter : "Nous avons les moyens d’organiser cette compétition au cas où le Cameroun ne serait pas prêt. Il y a des stades qui sont prêts".

La sélection de Mauritanie en CHAN 2018

Les éliminatoires du CHAN-2020

Dimanche au stade Charles de Gaulle de Porto Novo au Bénin, les Eperviers du Togo ont tenu en échec les Ecureuils 0-0 lors du match aller des éliminatoires du CHAN, équivalent de la CAN pour les joueurs locaux. Le match retour est prévu le 04 août prochain à Lomé, la capitale togolaise.

L'autre affiche du week-end a opposé la Tanzanie et son voisin, le Kenya. Le match s’est soldé sur un score vierge 0-0 à Dar es Salam. Le match retour opposera le 04 août prochain les Harambes du Kenya aux joueurs du Taifa star de Tanzanie, à Nairobi.

Le Tchad a fait match nul 3-3 à domicile contre la Guinée Equatoriale, tandis que la Centrafrique a battu 3-0 la sélection de Sao Tomé e Principe.

A Mogadiscio, l’Ouganda a battu samedi la Somalie 3-1. Le Burundi s’est imposé à domicile 2-0 face au Soudan du Sud, le Mali a dominé la Guinée Bissau 4-0. La Mauritanie a fait match nul 0-0 face au Cap Vert.

Vendredi, l’Ethiopie a remporté le match d'ouverture 1-0 face au Djibouti. Le Botswana et la Zambie ont fait match nul 0-0, la Namibie a battu 2-0 les Comores.

Rappelons que le Championnat d’Afrique des nations pour les joueurs locaux CHAN 2020 se déroulera au Cameroun.

Marco Reus (Capitaine du Borussia Dortmund)

Le football en Allemagne

Le capitaine du Borussia Dortmund, Marco Reus a été élu meilleur joueur au cours des sept dernières saisons. Et l'ancien entraineur du club de la Ruhr, Jurgen Klopp, l'actuel manager de Livrpool, a été désigné comme meilleur entraineur durant la même periode

Les Mondiaux de natation

qui se déroule en Corée du Sud. L’Allemand Florian Wellbrock a été sacré champion du monde du 1500 m.

Un sacre qu’il obtient douze jours après avoir été couronné au bout de 10km. Florian Wellbrock devient ainsi le premier nageur à remporter l'or à la fois en eau libre et en bassin, lors d’une même édition des Mondiaux:

Flaurian Wellbrock ( Champion de 1.500 m)

"Je suis très satisfait de la course. C’était très serré à la fin,s je savais que Romanchuk était un nageur très rapide dans le dernier 100m, mais je suis heureux que cela se soit bien terminé. Je dois d’abord en profiter maintenant"

Vingt six pays ont pris part à ces Mondiaux de natation qui ont commencé le 12 juillet dernier et qui se sont clôturés hier. A noter, la présence de deux représentants africains : l’Afrique du Sud et l’Egypte.

Le tableau des médailles

Avec 30 médailles au total dont 16 en or et 3 en bronze, la Chine occupe la première place. Suivie des Etats Unis, 36 médailles dont 15 en or et 10 en bronze. La Russie arrive troisième avec 30 médailles avec 12 en or.

Comme représentant du continent africain, l’Afrique du Sud a décroché 4 médailles dont une en or. Elle occupe donc la 15e place et l’Egypte, avec une seule médaille en bronze, est à la 24e place parmi les 26 délégations qui ont participé à ces Mondiaux de natation.

Du cyclisme, le Tour de France 2019

Le Colombien Egan Bernal a gagné la compétition. A l’arrivée de la dernière étape du Tour de France, dimanche soir sur les Champs –Elysées, les supporters ont célébré la victoire du Colombien. Un rêve réalisé par le jeune coureur de 22 ans:

Le coureur colombien Egan Bernal

"Hier, j'ai pensé "si je gagnais un Tour", je n'y croyais pas et j'ai donc ajouté: "Ce serait bien de gagner un Tour de France, mon premier Tour de France." Et lorsque vous remportez un Tour de France, vous songez ensuite au prochain. 'Puis-je gagner un second?' Et en gagner un troisième? Et tout à coup, vous songez à gagner plus Donc, c'est comme une drogue."

L’Ineos, l’équipe du vainqueur de l’édition 2019 a reçu près de 800.000 euros selon le décompte des gains publié dimanche par les organisateurs.

Jumbo, la deuxième équipe a récolté 203.400 euros et la troisième Deceuninck s’est contentée de 189.000 euros.

L’équipe Total Direct, la moins payée est repartie avec 17.760 euros, soit une moyenne de 2.207 euros pour chaque coureur présent au départ de Bruxelles.