CAN 2019 (J-5) : Egypte, Sénégal, Algérie assurent. Nigeria, Guinée, Maroc inquiètent.

A Alexandrie, les pharaons ont largement dominé un inquiétant Syli national de Guinée (3-1). Déjà battu par le Bénin et la Gambie, les Guinéens, privés de Naby Keita ont subi les velléités offensives des Egyptiens qui ont ouvert le score par Marwan Mohsen dès la 11ème minute.

Naby Keita, le poumon du Syli

Entré en jeu quelques minutes auparavant, Sory Kaba permet au Syli de revenir au score (63eme). Entré lui aussi en jeu, Mohamed Salah explose la défense guinéenne en frappant sur le poteau.

Ahmed Ali a suivi et met le ballon au fond des filets. A la 86ème minute, l’attaquant de Liverpool offre ensuite le troisième et dernier but à Omar Gaber.

Les Fennecs dominent le Mali (3 à 2)

Pourtant, ce sont les Maliens qui ont ouvert le score sur penalty (20ème). L’Algérie a remis les pendules à l’heure peu avant la mi-temps.

A la reprise, à la 65ème minute, les "Aigles" ont repris l’avantage. Mais Belaili égalise sur penalty à 15 minutes de la fin du match. C’est encore Belaili qui inscrit le but de la victoire (81ème) sur une passe décisive de Ryad Mahrez, qui joue pour la première fois pour les Fennecs.

Le Sénégal assure face au Nigeria

Pour les Super Eagles, cela fait deux matches sans le moindre but inscrit. Une bonne opération, en revanche, pour le Sénégal grâce à un but inscrit à la (18ème) par le capitaine Idrissa Gana Gueye.

Les Lions de la Teranga remportent ainsi leur premier match de préparation avant le coup d’envoi de la CAN.

Les poulains d’Aliou Cissé ont démarré avec une formation proche de ce qui devrait être leur onze de départ dans une semaine contre la Tanzanie.

Sadio Mane sera très suivi à la CAN

Une rencontre que ne pourra pas jouer Sadio Mané. Le joueur de Liverpool est suspendu pour le premier match de poule.

Autres résultats

Le Maroc s’est incliné face à la Zambie (2-3). L'Ouganda a surpris la Côte d'Ivoire 1-0.

Les Black stars du Ghana et l'Afrique du Sud se sont quittés sur le score nul et vierge de 0-0

Le Kenya et la RD Congo se sont séparés sur un score de parité (1-1).



La Coupe du monde féminine de football

Les Etats-Unis continuent leur sans faute en dominant, dimanche, le Chili (3-0). Les Américaines n’auront plus besoin que d’un nul face à la Suède pour assurer la 1ère place du groupe F.

Après sa très lourde défaite contre les Etats-Unis (13-0), la Thaïlande a mieux résisté à la Suède, dimanche, à Nice (5-1).

La formation asiatique est toutefois quasiment éliminée de la compétition avec ses deux défaites et sa différence de buts largement défavorable (-17).

Les Camerounaises continuent de croire...

Les Camerounaises et les Nigérianes peuvent encore se qualifier

Malgré sa défaite samedi contre les Pays- Bas, la sélection camerounaise rêve d’une place de meilleure troisième pour espérer poursuivre l’aventure - surtout si le Canada domine la Nouvelle-Zélande dans le deuxième match du groupe.



Les Lionnes doivent impérativement battre les Néo-zélandaises pour être repêchées parmi les quatre meilleures troisièmes qui complètent les affiches des 8ès de finale.

Dans le groupe A, les Super Falcons rencontrent la France et espèrent pouvoir prendre leur revanche sur les Bleues qui les avaient battues 8-0 lors d'un amical, l'an dernier.

Neuf fois vainqueurs de la Coupe d'Afrique des nations, les Super Falcons ont besoin d’une victoire pour poursuivre leur aventure.

Enfin, l’Afrique du Sud croise le ballon rond avec l’Allemagne qui a déjà 6 points. Avec 0 points en deux matches, les Sud-Africaines sont quasiment éliminées.

Paul Pogba veut quitter l'Angleterre

Paul Pogba veut partir de ManU

Le doute n’est plus possible chez l'international français. Paul Pogba veut relever un nouveau défi. Le milieu de terrain de Manchester United, l’a fait savoir depuis le Japon – lors d’une tournée promotionnelle à Tokyo.

Paul Pogba a déclaré qu'il souhaitait quitter la Premièr League pour "avoir un nouveau défi ailleurs."

Le Real Madrid et son coach Zinedine Zidane s’intéresseraient au champion du monde 2018. La Juve serait aussi à l’affût de l'international français et aimeraient faire revenir Paul Pogba en Italie.

Neymar veut aussi quitter le PSG

Le Paris Saint Germain n'exclut plus un départ de Neymar

Le Brésilien peut désormais être transférable selon les informations du Journal l'Equipe. Sauf que les prétendants au service de Neymar doivent débourser au moins 222 millions d'euros.

C'est la somme d’argent que le PSG avait payé pour s'offrir la star du football brésilienne.

Le Journal L’Equipe évoque par ailleurs un possible retour de Neymar à Barcelone, où des contacts ont été noués à la demande des proches du joueur.

Mais les Catalans sont déjà sur le point de débourser 120 millions d'euro pour s'offrir les services de l'international français, Antoine Griezmann - à moins d’un revirement de situation. Le Real Madrid pourrait aussi être sur le coup.

Gareth Bale est trop cher pour le Premier League

Le Bayern Munich pourrait récupérer l’attaquant gallois Gareth Bale

Placé sur la liste des transferts par les Merengue, le natif de Cardiff serait jugé trop cher par les clubs de Premier League. Selon les informations du Sun, l'arrivée de Gareth Bale au Bayern aurait été validée par Niko Kovac, l’entraîneur des coéquipiers de Robert Lewandowski.

Mats Hummels vers Dortmund ?

Enfin, selon Sport Bild, le Borussia Dortmund aurait trouvé un accord global pour le transfert de Mats Hummels, le défenseur central du Bayern Munich. Montant du deal : 20 M€ + des bonus.

Après trois saisons avec le Bayern Munich, le défenseur central international allemand Mats Hummels (30 ans) serait en passe d’effectuer son grand retour à Dortmund.