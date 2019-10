Cameroun: le fédéralisme écarté des conclusions du dialogue national

Les participants à ces assises ont recommandé la mise en place d'un statut spécial pour les deux régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ce qui leur concède un peu plus d'autonomie politique et financière, mais dont les contours restent flous.

Le Grand dialogue national a aussi réaffirmé l’attachement du pays à la décentralisation en lieu et place du fédéralisme, contrairement au vœu d'une frange de la population, notamment celle des deux provinces anglophones du pays qui opte pour le fédéralisme comme ce fut le cas entre 1961 et 1972. Avant la réunification du pays proclamé en 1972 par l’ancien président Ahmadou Ahidjo.

Question : Entre décentralisation et fédéralisme quel est le système qu’il faut pour le Cameroun d’aujourd’hui ?

