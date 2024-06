La journée mondiale des réfugiées vue du Cameroun

En Afrique, le Cameroun accueille près d'un demi-million de réfugiés, dont le plus grand nombre est localisé dans l'est du territoire. Certains vivent depuis des années au Cameroun et s'efforcent de s'intégrer. L'Etat camerounais leur a notamment offert l'accès à la couverture santé universelle.

Des démarches administratives compliquées

Prince Saturnin vit au Cameroun depuis 2013. Il y a onze ans que ce Centrafricain a fui la guerre civile dans son pays, un conflit qui a coûté la vie à plusieurs membres de sa famille.

Les étudiants tchadiens réfugiés en RCA veulent continuer à étudier To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Informaticien de maintenance et de réseaux, ce réfugié, installé dans un quartier populaire de Douala, offre des formations en informatique et il aide aussi les nouveaux arrivés dans leurs démarches administratives.

"J'oriente les réfugiés dans leurs activités professionnelles, explique-t-il. Ceux qui ont besoin de certains documents et qui ne savent pas comment faire, je les oriente du côté des services compétents. Du côté du HCR, je les oriente pour les dossiers, dans les entretiens. Je leur explique où toquer à la porte pour que leurs voix se fassent entendre. Parfois, il y en a qui sont là deux ans, trois ans, quatre ou cinq ans… et qui n'ont pas de statut de réfugié. Je les oriente vers le partenaire de mise en œuvre du HCR et le bureau de l'avocat. Ceux qui sont malades, ils m'appellent et je les oriente vers les formations sanitaires partenaires du HCR."

Prince Saturnin rêve de fonder sa propre entreprise, mais l'argent qu'il gagne suffit à peine pour supporter ses charges locatives et familiales.

L'aide du gouvernement et des ONG

Au Cameroun, le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le Conseil norvégien pour les réfugiés, l'ONG française Action contre la faim et le gouvernement fournissent une aide humanitaire aux réfugiés, notamment de la nourriture, des abris, des soins de santé et la scolarisation des enfants.

Pour attirer l'attention sur le sort de ces personnes, en cette Journée mondiale du réfugié, de nombreuses activités ont été organisées, dont une exposition d'arts culinaires au quartier administratif de Douala, à Bonanjo, avec le soutien de l'ONG Plan International.

L'Etat camerounais tente de permettre aux réfugiés de bénéficier d'une couverture santé universelle Image : Etienne Mainimo/dpa/picture alliance

Problèmes d'alimentation

Les réfugiés représentent un tiers des personnes à risque d'insécurité alimentaire aiguë au Cameroun. Les besoins humanitaires sont aggravés par les déficits structurels de développement.

Mais des améliorations sont observées dans leur prise en charge, notamment sur le plan sanitaire. Guillaume Gakpe, secrétaire du Collectif des réfugiés centrafricains à Douala :

"Il y a un programme qui a été mis en place par l'Etat camerounais, en collaboration avec la représentation du HCR, donc les dispositions ont été prises pour que nous réfugiés puissions aussi bénéficier de la couverture santé universelle. Et actuellement, ajoute-t-il, il y a une opération d'enrôlement des réfugiés qui passe suivant les arrondissements où ils habitent. Depuis 2021, nous avons été répartis dans les quatre communes."

Appel aux dons

En 2024, les besoins financiers pour venir en aide aux réfugiés au Cameroun restent importants. Le HCR a estimé qu'il a besoin pour cette année de 460 millions de dollars pour répondre aux besoins des réfugiés et des communautés qui les accueillent au Cameroun.

Ce montant est en augmentation par rapport aux 319 millions de dollars requis en 2023.

En incluant les réfugiés, 3,4 millions de personnes ont besoin d'une assistance humanitaire et de protection au Cameroun.