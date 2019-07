Cameroun : des opposants "enlevés" de prison selon leurs avocats

Le Cameroun a enregistré deux mutineries en l'espace de 24 heures. La première, lundi 22 juillet dans la prison centrale de Kondengui à Yaounde et la deuxième le lendemain dans la prison de Buea, principale ville du Sud-Ouest du pays.

A Kondengui, des militants du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), dont son vice-président Mamadou Yacouba Mota, ont été vus dans une manifestation contre les conditions carcérales, aux côtés d'autres détenus séparatistes anglophones et des prisonniers de droit commun. Cette situation pourrait entraîner un durcissement de la répression des forces de l'ordre camerounaises selon certains Camerounais.

Image prise lors d'une libération d'activistes anglophones de la prison de Yaounde (31.08.17)

"Enlèvement brutal"

Or c'est peut-être déjà ce qui s'observe, du moins à en croire un collectif des avocats des militants du MRC détenus à la prison centrale de Yaoundé. Dans un communiqué, ils dénoncent "l'enlèvement brutal" de plusieurs de ces détenus dont le vice-président du MRC Mamadou Yacouba Mota.

Maître Emmanuel Simh, un des vice-présidents du parti se plaint de ne "toujours pas avoir d'informations sur les destinations des 177 personnes que l'Etat déclare lui-même avoir déportées de la prison".

L'avocat parle ainsi de déportation. "Ils sont déportés de la prison vers un endroit inconnu. C'est un scandale ! On enlève des gens de la prison nuitamment et depuis deux jours on ne sait pas où ils sont !", regrette-t-il dans une interview à la DW.

L'Agence France Presse qui cite les déclarations d'autres avocats, indique que certains militants du parti seraient transférés au Secrétariat d'Etat à la Défense à Yaoundé, siège de la gendarmerie nationale où se situe une prison de haute sécurité. Mais ce centre est critiqué par les défenseurs des droits de l'homme qui dénoncent des pratiques de torture.

L'opposant camerounais Maurice Kamto était candidat à la présidentielle de 2018

Mesure "d'éloignement"

Contacté par la DW, le ministre délégué à la justice Jean de Dieu Momo n'a pas voulu s'exprimer, indiquant tout de même ne pouvoir "ni confirmer, ni infirmer" la nouvelle du déplacement d'une partie des détenus politiques de la prison centrale de Kondengui.

Mais en début d'après-midi, un responsable du parti présidentiel, le RDPC, confiait son souhait de voir le gouvernement séparer les militants du MRC des détenus anglophones indépendantistes afin d'éviter un mélange entre les préoccupations sécessionnistes et politiques.

En effet, pour Hervé Emmanuel Nkom, membre du directoire du RDPC, "apparemment, les sécessionnistes se sont connectés et en cela, se sont fait suivre par quelques personnes relevant des partis politiques. C'est une situation qui est sous contrôle maintenant, mais je pense qu'il va falloir prendre très rapidement des mesures d'éloignement et faire en sorte qu'il n'y ait pas de mélange."

Cela fera six mois ce vendredi 26 juillet que Maurice Kamto, principal opposant au chef de l'Etat Paul Biya, et des dizaines de ses partisans ont été arrêtés à la suite d'une manifestation pacifique organisée dans plusieurs villes du Cameroun après la présidentielle d'octobre 2018. Le parti refuse d'admettre la victoire proclamée de Paul Biya.