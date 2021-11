La Côte d'ivoire est un pays de l'Afrique de l'Ouest. A l'instar d'autres anciennes colonies françaises, la langue officielle parlée par les Ivoiriens est le Français. Le pays est dirigé par un régime présidentiel.

La Côte d'Ivoire a des frontières avec le Liberia, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso et le Ghana. En 2013, l'effectif de la population était estimée à plus de 20 millions d'après la Banque Mondiale. La Côte d'Ivoire a accédé à l'indépendance le 7 août 1960. Après un long règne de son premier président Félix Houphouet Boigny, le pays plonge dans un cycle de crise politique grave. Un différend autour des résultats de l'élection présidentielle de 2010 entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara a entraîné de nombreuses pertes en vies humaines. Le dimanche 13 mars 2016, le pays a été touché pour la première fois par le terrorisme lors d'une attaque contre la ville balnéaire de Grand-Bassam. La Côte d'ivoire est un grand pays exportateur de cacao.