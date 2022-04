Quelles alternatives à la baguette ivoirienne ?

Il est 9h devant une boulangerie située à la Riviera dans la commune de Cocody. Nous croisons Evrard Tao, venu comme chaque matin, acheter ses baguettes de pain pour le petit déjeuner : "Moi chaque jour je mange du pain," dit-il. "Chaque matin, chaque jour j'achète du pain."

Juste à côté, Serge Konan est venu faire de même. "Je suis un friand de pain," affirme Serge Konan. "Je mange du pain chaque jour. Soit au retour du boulot, soit en partant au boulot." Il fait partie de ces nombreux Ivoiriens pour qui le pain est devenu une habitude alimentaire. Dans tous les quartiers d'Abidjan, il y a des boulangeries tous les 500 mètres.

Les prix continuent d'augmenter

150 Francs CFA, c'est le prix qu'il faut débourser aujourd'hui pour une baguette de pain, dont le poids est compris entre 193 et 228g, pour une longueur allant de 60 à 68 cm.

En raison de la cherté de la farine de blé, les boulangers ont réclamé la hausse du prix de la baguette.

Mais le gouvernement a choisi de maintenir le prix de la baguette classique à 150 Francs CFA mais de diminuer son poids à 174. Il est possible d'acheter une plus grosse baguette, qui pèse 232g, pour 200F.

Un autre coup dur pour ces consommateurs ivoiriens qui peinent à se remettre de la flambée des prix de certains produits de première nécessité et de l'augmentation du litre de carburant à la pompe.

"La viande est chère, le pain est cher, la tomate est chère, l'oignon est cher ! Donc, on fait comment ?" s'interroge cet Ivoirien.

Remplacer le blé par des farines locales

Cette inquiétude n'est cependant pas partagée par tous les citoyens. Pour nombre d'entre eux, comme d'autres denrées de substitution peuvent servir d'alternative. "Le pain là, c'est pour les blancs", estime Jonas. Pain café… nooonnn ! Le pain là, n'est pas consistant. C'est si on dit que le prix d'attiéké a augmenté que ça sera palabre !". "Qu'il y'ait du pain ou pas, c'est le garba en fait", renchérit Pierre.

Pour parer au risque de flambée des prix, l'idée de pain composé de farines locales, comme celle de manioc ou de banane plantain, est de plus en plus évoquée. Mais ce pain fait de farine composée est dans sa phase expérimentale et pour le moment, les travaux en laboratoire ne sont pas concluants.

