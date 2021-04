Cérémonie d'hommage à Idriss Déby : Emmanuel Macron salue "un ami"

L'émotion était présente dans les différentes prises de paroles ce vendredi pour rendre hommage à un chef d'Etat considéré par ses homologues comme le gendarme de l’Afrique. L’Union africaine et la France ont promis d'aider le Tchad à réussir une transition pacifique et démocratique.

Il était neuf heures du matin lorsque la dépouille du président Idriss Déby Itno, placé dans un cercueil recouvert du drapeau national et entouré de soldats de la garde présidentielle, est arrivé place de la Nation. La cérémonie a commencé par un hommage militaire de ses frères d’armes avec le dépôt de gerbes de fleurs sur son cercueil par son fils, le général Mahamat Idriss Deby qui dirige le Conseil militaire de transition.

Le général Mahamat Idriss Déby a pris le pouvoir de transition à la tête d'un Conseil militaire

Sanglots

Les chefs d'Etats et de gouvernements venus pour la circonstance se sont relayés pour s'incliner devant la dépouille du président tchadien. La première dame, Hinda Deby, présente à la cérémonie, n’a pas pu contenir son émotion et a éclaté en sanglot lorsqu’elle a pris la parole.

Le doute entoure encoure les circonstances de la mort d'Idriss Déby

Pour le secrétaire général du Mouvement patriotique du salut dont Idriss Déby Itno est le fondateur, le décès du président tchadien est une grande perte pour le Tchad mais aussi pour l’Afrique :

"Le maréchal du Tchad nous quitte au moment où le Tchad et l’Afrique ont le plus besoin de lui. Il a consacré 30 ans de sa vie à l’édification de l’Etat de droit, le développement, la paix, la sécurité du Tchad et de la sous-région dans un contexte particulier fait de guerres soutenues par l’extérieur. Ses qualités humaines et son courage hors pair sont connus et reconnus au-delà de nos limites territoriales."

Hinda Déby, la femme d'Idriss Déby, n'a pas pu retenir ses larmes pendant la cérémonie

"Un ami"

Inquiet du risque d’instabilité du Tchad après la mort d’Idris Déby Itno, le président de la République démocratique du Congo Félix Tshisekedi, qui assure la présidence de l’Union africaine, a assuré le peuple tchadien du soutien de cette organisation :

"Tout enlisement de la situation sécuritaire du Tchad constituerait une menace à l’intégrité territoriale du pays ainsi qu’à la stabilité de la région. Soyez assuré de l’accompagnement de l’Union africaine dans cette période de transition que nous souhaitons pacifique, inclusive et démocratique, conformément à la loi fondamentale de votre pays."

Pour la France, le Tchad représente un pilier du G5 Sahel

Une position soutenue par le président français Emmanuel Macron :

"La France ne laissera jamais personne menacer ni aujourd’hui, ni demain, la stabilité et l’intégrité du Tchad. La France sera également là pour faire vivre la promesse d’un Tchad apaisé faisant une place à l’ensemble de ses enfants. Pour le dialogue et la transition démocratique, nous serons à vos côtés. Cher Idriss, vous avez écrit une page indélébile d’une amitié entre le Tchad et la France. Et j’emporte le souvenir d’un ami."

Après la cérémonie officielle, la dépouille du président Idriss Déby Itno a été conduite à la Grande mosquée pour la prière avant son acheminement par avion à Amdjarass, un petit village situé non loin de sa ville natale Berdoba, dans la province de l'Ennedi Est, près de la frontière soudanaise.