Au Burkina Faso, Ibrahim Traoré sort de son silence

Le chef de la transition militaire au Burkina Faso, le capitaine putschiste Ibrahim Traoré, est sorti de son silence depuis l'incident du tir d'un obus à proximité de la télévision nationale, le 12 juin dernier.

Aujourd'hui, peu avant le Conseil des ministres, celui-ci s'est rendu dans la matinée à la RTB, la télévision nationale.

Depuis l'attaque d'un camp militaire à Mansila, dans le nord-est du pays, le 11 juin, la situation s'est tendue dans le pays, avec une grogne au sein de l'armée qui viserait le capitaine Ibrahim Traoré.

Apparition en Conseil des ministres

Ibrahim Traoré, a présidé ce matin [20.06.24] le Conseil des ministres. Cette apparition était attendue depuis les rumeurs sur une possible mutinerie et l'étrange bombardement du 12 juin dernier, lorsqu'un obus est tombé dans la cour de la télévision publique, située près de la présidence, à Ouagadougou.

Les autorités militaires se sont efforcées de minimiser les faits, évoquant un simple incident et une erreur de tir.

Des informations contradictoires ont ensuite évoqué des mutineries dans plusieurs casernes militaires. "Faux" a rétorqué la direction de la communication de l'Etat-major général des armées qui dénonce "des informations infondées, mensongères et l'œuvre d'individus et de groupuscules mal intentionnés".

Hier, la présidence du Burkina Faso a aussi, dans une note publiée sur sa page Facebook, demandé aux Burkinabè de ne pas relayer les "fausses informations" qui circulent sur les réseaux sociaux.

Abordant le traitement de l'incident par les médias occidentaux, le capitaine Ibrahim Traoré a indiqué que la plupart de ces médias sont, je cite, des "médias menteurs qui manipulent l'opinion".

Le chef de la junte a aussi déploré le fait que certains médias nationaux continuent de relayer ou de citer ces médias occidentaux.

Arrivée de soldats russes

S'agissant des mouvements d'avions et d'hélicoptères enregistrés à Ouagadougou et à Dori après l'incident du 12 juin, et qui ont été attribués à l'arrivée de soldats russes venus assurer la sécurité du pouvoir militaire, le capitaine Ibrahim Traoré a apporté son propre éclairage.

Il a ainsi expliqué que l'armée burkinabè avait "lancé une opération à Mansila, le lendemain de l'attaque" et que "les hélicoptères envoyaient des troupes en renfort".

Il a ajouté qu'il y a eu aussi six vols d'Iliouchine à Ouagadougou qui ont atterri avec du matériel des Nations unies en provenance de Gao et Tombouctou. Ce matériel, composé entre autres de munitions, devrait être détruit sous la supervision des services de déminages de l'Onu.