Bundesliga : une reprise possible le 9 mai selon des ministres-présidents

"Il vaut mieux jouer à huis-clos que pas du tout. Beaucoup d'Allemands se réjouiraient d'une reprise du football, et j'en fais partie", a déclaré le ministre-président de Saxe Michael Kretschmer (CDU).

Aucune décision concrète n'a été prise pour le moment

Des propos font écho à ceux d'Armin Laschet et Markus Söder, ses homologues de Rhénanie du Nord-Westphalie et de Bavière, eux aussi conservateurs. Si cela n'en tenait qu'à eux, ils aimeraient que le football reprenne ses droits dès le 9 mai prochain. "Oui, le 9 mai est une date envisageable", a affirmé Armin Laschet dans un talk organisé par Bild, "à la condition préalable qu'il existe un plan bien pensé" de la part de la DFL (la Ligue allemande de football) pour que les rencontres puissent se dérouler sans risque sanitaire.

Si des dirigeants de région s'estiment favorables à une reprise du football à huis-clos, ils ne font qu'exprimer leur avis personnel. Hier, lors d'une conférence téléphonique entre les différents responsables politiques du sport en Allemagne, l'idée que le foot professionnel pourrait reprendre d'ici la mi- ou la fin mai a fait son chemin, sans qu'aucune décision concrète n'ait été prise.

Des dizaines de milliers de tests pour la reprise

Il faut dire qu'il y a quand même des personnalités politiques qui sont contre une reprise des championnats de football dans les prochaines semaines; c'est le cas de Karl Lauterbach. "[Pour terminer la saison], la Bundesliga aurait besoin de dizaines de milliers de tests, qui manquerait alors dans les établissements de soins et les écoles", a publié sur Twitter le député de la SPD, qui est également épidémiologiste. "Les réunions de fans déclencheraient également des chaînes d'infection. On ne sait pas non plus pourquoi d'autres sports devraient alors attendre. Personne n'a besoin de pain et de jeux."

Ce jeudi 23 avril, lors d'une réunion entre les 36 clubs qui composent la première et la deuxième division, la Ligue allemande de football présentera son plan pour une reprise de la Bundesliga. Une semaine plus tard 30 avril, les ministres-présidents et la chancelière Angela Merkel décideront ensemble si les propositions relatives aux opérations sportives seront effectivement mises en œuvre, et lesquelles.