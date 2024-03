Bundesliga : Christian Streich tire sa révérence

Après 29 années passées à Fribourg, dont douze à la tête de l'équipe première, Christian Streich a décidé de dire stop. L'heure du repos est venue, selon lui :

"Ce club, c'est ma vie. Je suis incroyablement reconnaissant pour tout le soutien que j'ai toujours eu ici.Je suis heureux d'avoir vécu tout ce que j'ai vécu ici. Et c'était important pour moi d'être sûr de savoir à quel moment il fallait que je parte", a déclaré Streich dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux par le club.

Proche de ses joueurs

Âgé de 58 ans, Christian Streich est un personnage unique en Bundesliga. Très proche de ses joueurs, il a su établir une relation de confiance avec eux, afin d'en tirer le maximum. Aujourd'hui gardien en équipe nationale, Oliver Baumann sait ce qu'il doit à Christian Streich :

"Pour moi, il est comme un second père, parce que je le connais depuis mes plus jeunes années. Sa conception du football m'a beaucoup influencé. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour moi. Christian Streich représente beaucoup de choses pour moi mais aussi pour tous ces joueurs qui ont été ses protégés. Il a une relation spéciale avec eux et je pense que cela restera ainsi pour toujours", estime l'actuel portier du TSG Hoffenheim, passé par Fribourg entre 2000 et 2014.

Avec le SC Fribourg, Christian Streich a notamment atteint la finale de la Coupe d'Allemagne en 2022 Image : Anke Waelischmiller/Sven Simon/picture alliance

Vent debout contre l'extrême-droite

Outre les exploits sportifs avec le SC Fribourg, club aux moyens modestes qu'il a fait grandir au fur et à mesure des années, Christian Streich s'est illustré à de nombreuses reprises pour ses prises de position sociétales, comme par exemple son refus constant de l'AfD, le parti d'extrême-droite. "Je pense qu'il est très important de s'opposer à la stupidité et à l'extrémisme de droite sous toutes ses formes. Si vous ne vous levez pas maintenant, c'est que vous n'avez rien appris", avait-il déclaré en janvier dernier alors que la montée de l'AfD se faisait de plus en plus concrète dans le pays.

Au vu des hommages rendus en Allemagne depuis l'annonce de son départ, il semble certain que Christian Streich manquera beaucoup à Fribourg, mais également à toute la Bundesliga.