DFB Pokal : Leipzig remporte son premier titre face à Fribourg

Défaits aux tirs au but par le RB Leipzig alors qu'ils avaient le match en main, les hommes de Christian Streich vont sans doute refaire le film de cette finale dans leurs têtes pendant plusieurs jours.

Roland Sallai et Mohamed Simakan se disputent la ballon

Dans un stade olympique de Berlin largement acquis à leur cause, les Fribourgeois ont entamé la rencontre de la meilleure des manières en ouvrant le score dès la 19è minute de jeu.

En début de deuxième mi-temps, l'expulsion de Marcel Halstenberg a semblé sceller le sort de la rencontre. Mais c’est à ce moment que Leipzig, pourtant réduit à dix, a fini par revenir dans la rencontre puis au score grâce à l'inévitable Christopher Nkunku.

>>> A lire aussi : Christopher Nkunku, sacré meilleur joueur de l'année en Bundesliga

Une séance de tirs au but râtée par Fribourg

En prolongations, les deux équipes ont chacune eu leur chance, mais ne sont pas parvenues à marquer. Finalement, il a fallu attendre les tirs au but. Leipzig a maîtrisé sa séance, tandis que Fribourg a raté par deux fois.

Pour Christian Günter, homme fort du SC Fribourg, formé au club depuis son enfance, rater un de ces tirs est forcément une immense déception.

"Quand on participe aux tirs au but et qu'on rate, cela fait extrêmement mal. Je suis désolé pour l'équipe, elle aurait vraiment mérité de remporter ce trophée. Je ne peux que présenter mes excuses. J'aurais dû inscrire mon tir au but", a déclaré le joueur allemand après la rencontre.

Le premier titre professionnel pour le RB Leipzig

Domenico Tedesco avec Christopher Nkunku

Du côté de Leipzig, la joie a été immense pour ce premier grand titre gagné. Créé en 2009, le club de Red Bull avait chuté plusieurs fois en finale de Pokal ces dernières années, dont la saison passée face à Dortmund.

Pour Domenico Tedesco, la manière dont son équipe s’est imposée, au forceps, rend la victoire encore plus savoureuse.

"Je suis très heureux. Je suis très fier de mon équipe, qui a fait preuve d'une grosse capacité de résistance, malgré le nombre de duels que nous avons perdus. C'était une rencontre vraiment difficile", a confié l'entraîneur allemand.

En remportant cette Coupe d’Allemagne, Leipzig s’est donné le droit d’affronter le Bayern Munich lors de la Supercoupe d’Allemagne, qui aura lieu le samedi 30 juillet prochain et qui donnera de facto le coup d’envoi de la nouvelle saison.