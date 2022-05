Bundesliga : Christopher Nkunku sacré "joueur de l'année"

Elu à quatre reprises "joueur du mois", ce qui constitue un nouveau record en Bundesliga, Christopher Nkunku a inscrit 20 buts et délivré 13 passes décisives en championnat cette saison, ce qui lui a permis de récolter le plus de voix parmi un jury composé de fans, des clubs et d'observateurs.

Le Bayern lorgne sur Nkunku

L'ailier francais d'origine congolaise a largement contribué à la remontée de son club, le RB Leipzig, en championnat. En effet, le RB, qui était dans le ventre mou de la Bundesliga, a terminé la saison à la quatrième place, synonyme de qualification en Ligue des champions.

Christopher Nkunku est d'ailleurs l'un des rares joueurs à avoir aligné plus de 10 buts et plus de 10 passes décisives cette saison - l'autre étant Moussa Diaby, du Bayer Leverkusen. Ses performances attirent les convoitises de nombreux clubs, à l'image du Bayern Munich, qui aimerait bien acquérir ses services en cas de départ de Serge Gnabry et/ou de Robert Lewandowski.

Le coming out de Daniels

Sinon, en Angleterre, sachez que Jake Daniels, milieu de terrain de 17 ans qui évolue avec le club de Blackpool, en deuxième division, est devenu ce lundi le premier joueur professionnel britannique en activité à revendiquer publiquement son homosexualité, dans un communiqué.

"Cette saison a été fantastique pour moi sur le terrain. Mais en dehors, j'ai caché celui que je suis réellement. J'ai su toute ma vie que j'étais gay et je sens que je suis maintenant prêt à faire mon coming out et à être moi-même", a notamment raconté le joueur sur le site internet de son club.

Dans les années 1990, Justin Fashanu avait été le premier joueur professionnel anglais ouvertement gay, mais il évoluait au niveau amateur lorsqu'il avait accordé son interview explosive au tabloïd The Sun. Victime d'insultes et de comportements homophobes suite à son coming out, l'ancien attaquant de Norwich et Nottingham Forest s'était suicidé huit ans plus tard.

Une nouvelle bien accueillie

Trente ans plus tard, l'annonce de Daniels a été accueillie par une vague de messages de sympathie de tout le football anglais. "Tu es une source d'inspiration pour nous tous, Jake", a, par exemple, écrit le club de Leicester City sur son compte Twitter.

"Le football est un sport pour tous, avec la diversité en son centre, et ceci est un immense pas dans la bonne direction alors que nous essayons de créer un sport vraiment inclusif dont nous serons tous fiers", a renchéri la fédération anglaise de football.