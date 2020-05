Bundesliga : Le Hertha Berlin suspend Salomon Kalou

Dans la vidéo, on peut voir le joueur ivoirien arriver au centre d'entraînement du club de la capitale, serrer la main à un préparateur physique, puis aller dans les vestiaires, donner un check à l'attaquant Vedad Ibisevic, avant de se rendre à l'infirmerie pour aller faire un test du coronavirus.

Alors qu'il aurait dû attendre devant le cabinet médical, Salomon Kalou décide d'entrer dans la salle, alors que le défenseur Jordan Torunarigha est en train de se faire examiner. Le médecin du Hertha Berlin demande à Kalou de supprimer la vidéo, mais l'Ivoirien l'ignore, et continue de filmer.

Kalou présente ses excuses

Bien évidemment, cette vidéo a suscité l'indignation sur les réseaux sociaux, étant donné le nombre de règles de distanciation sociale que l'ancien joueur de Chelsea n'a pas respectées. La réaction du Hertha Berlin ne s'est pas faite attendre : Salomon Kalou a été suspendu jusqu'à nouvel ordre.

Depuis, l'Ivoirien s'est excusé. "Je voulais montrer que nous allons tous bien, que tout va bien pour nous et que nous, les joueurs et le personnel qui ont été testés, nous allons bien. C'est le principal en ce moment : être en bonne santé et heureux", a déclaré Salomon Kalou à Sport1.

Dix cas positifs en Bundesliga

Dans une interview au Deutschlandfunk, le Ministre de la Santé Jens Spahn se dit satisfait de la suspension de l'attaquant du Hertha Berlin, car ce dernier a balayé le concept d'hygiène et de santé de la DFL (Ligue allemande de football est viable, qui est viable :

"Le concept de base a du sens, et il peut aussi servir de modèle à d'autres domaines du sport professionnel. Mais pour cela, il faut qu'il soit mis en pratique; c'est pourquoi il était important pour ce club de tirer des conclusions après cette vidéo. J'espère que tout le monde a maintenant compris ce qui est en jeu ici."

Ce scandale intervient alors que le gouvernement allemand doit décider ce mercredi 6 mai en compagnie des ministres-présidents de région si et quand la Bundesliga doit reprendre. Selon les informations du bi-hebdomadaire Kicker, la classe politique serait prête à valider une reprise de la Bundesliga pour le 15 mai prochain, et ce malgré les 10 cas positifs au Covid-19 sur les 1700 tests menés par la DFL.