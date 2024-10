Bundesliga J6 : le Bayern et Leverkusen tenus en échec

La sixième journée de Bundesliga n'a pas été tendre avec les cadors du championnat, à commencer par le Bayern Munich.

Après un début de saison tonitruant, le Rekordmeister semble rentrer dans le rang. Une semaine après avoir fait 1-1 contre le Bayer Leverkusen, le Bayern a signé un nouveau match nul, cette fois face à Francfort (3-3).

Mais pour Vincent Kompany, les Bavarois, qui ont largement dominé les débats, n'ont rien à se reprocher et sont tout simplement tombés sur des Aigles "particulièrement efficaces".

Omar Marmoush a été particulièrement efficace en inscrivant un nouveau doublé pour Francfort. Il est en tête du classement des buteurs. Image : Marc Schueler/Sportpics/picture alliance

"Je ne peux rien dire de négatif sur la performance de notre équipe. Je pense que nous avons été agressifs. Nous sommes allés de l'avant, nous avons eu beaucoup d'occasions et nous avons marqué trois buts, ce qui est toujours une bonne chose", a déclaré le nouvel entraîneur du Bayern, qui vient d'enchainer un troisième match sans victoire toutes compétitions confondues.

Un classement très serré devant

Si le Bayern Munich reste en tête malgré ce match nul, le classement est de plus en plus serré.

Grâce à sa victoire 1-0 sur Heidenheim, le RB Leipzig compte désormais le même nombre de points que le Bayern. L'Eintracht Francfort est en embuscade avec seulement un point de retard. Fribourg, vainqueur du Werder Brême 1-0, complète le quatuor du tête qui se tient donc en deux unités.

Après six journées, aucun club n'assoit encore sa domination.

Leverkusen pris au piège de Kiel

De son côté, le champion en titre a de nouveau été accroché.

Cette fois, c'est le promu Kiel qui a réussi à mettre en échec le Bayer Leverkusen, qui évoluait pourtant à domicile.

Les hommes de Xabi Alonso ont connu un début de match parfait en inscrivant deux buts en huit minutes de jeu avant de buter plusieurs fois sur la défense de Kiel et même de voir le promu revenir à égalité. Score final 2-2.

Xabi Alonso s'est montré très agacé par la performance de ses joueurs Image : Rolf Vennenbernd/dpa/picture alliance

"Nous ne pouvons que nous en prendre à nous-mêmes", a assuré après la rencontre Xabi Alonso qui fêtait ses deux ans à la tête du club.

"Je pense qu'après le 2-0, nous pensions que ce match était trop facile... Mais non, il faut travailler pendant tout le match avec la même mentalité, la même intensité. Et nous n'avons probablement pas été à fond pendant le reste du match. C'est frustrant et c'est quelque chose dont nous devons parler très franchement."

Un Xabi Alonso remonté qui sait qu'avec déjà une défaite et deux matchs nuls au compteur, son équipe, cinquième au classement, ne part par sur les mêmes bases que la saison dernière.

Dortmund à l'arrêt

Autre équipe au parcours décevant, le Borussia Dortmund. Défaits par l'Union Berlin 2-1, les Borussen sont déjà dans une situation compliquée en championnat, ce qui contraste avec leur parcours parfait en Ligue des champions où, en plus de gagner, ils empilent les buts.

"Il est vrai qu'on joue tous les trois jours actuellement, qu'on dort peu et qu'on voyage beaucoup. Mais en fin de compte, nous devons quand même faire en sorte d'effectuer de bonnes performances et faire en sorte de gagner des matchs, parce que c'est notre métier", a affirmé sans détour le gardien Gregor Kobel.

Le BVB occupe actuellement la septième place au classement.