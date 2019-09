Bundesliga J6 : Schalke 04 fait tomber le RB Leipzig

Samedi après-midi, face au FC Schalke 04 (une rencontre que vous avez pu suivre sur la DW ainsi que sur nos radios partenaires), les hommes de Julian Nagelsmann sont tombés sur une équipe de Schalke 04 très volontaire derrière, et très efficace devant. Schalke a ouvert le score à la demi-heure de jeu suite à une tête de Salif Sané (29ème), avant de corser l'addition juste avant la mi-temps par l'intermédiaire d'Amine Harit sur pénalty (43ème).

Intraitable derrière, Salif Sané a ouvert le score d'une jolie tête à Leipzig

Intenable Amine Harit

En seconde mi-temps, Leipzig a tenté de réagir, mais Schalke s'est montré beaucoup plus réaliste. Sur une contre-attaque, Rabbi Matondo a porté le score à 3-0 sur un service d'Amine Harit, intenable en ce début de saison (58ème). En fin de rencontre, Emil Forsberg réduira la marque pour l'honneur (83ème), mais cela ne changera rien : Schalke 04 s'impose 3-1, pour le plus grand plaisir du gardien et capitaine Alexander Nübel :

"Je pense que c'est pour ce genre de performances exceptionnelles que le mot "'équipe" a été inventé. Tout le monde a fait du très bon travail, gagné de nombreux duels. C'est comme ça qu'il faut jouer."

Le Bayern reprend la tête

Les Bavarois qui ont d'abord géré face au SC Paderborn, en inscrivant deux buts, par l'intermédiaire de Serge Gnabry (15ème) et Philippe Coutinho (55ème). Le promu ne s'est pas avoué vaincu pour autant, et Kai Pröger a réduit la marque à la 68ème minute. Robert Lewandowski a inscrit son dixième but de la saison (79ème) et heureusement pour le Bayern, d'ailleurs, car Jamilu Collins est parvenu à tromper Manuel Neuer quelques minutes plus tard (84ème). Le Bayern s'impose 3-2. Un résultat qui rassure l'entraîneur Niko Kovac, qui cependant n'était pas vraiment content en conférence de presse :

"Nous nous sommes compliqués la vie. Nous aurions pu faire la décision en première mi-temps, mais nous avons permis à l'adversaire de revenir. En seconde période, nous n'avons pas joué comme je me l'imaginais. Je suis content du résultat, mais pas de la manière."

Dix buts en six journées : Robert Lewandowski est inarrêtable en ce moment

Fribourg toujours dans le coup

Le Bayern est donc leader avec 14 points, soit une toute petite longueur d'avance sur une meute de poursuivants. Le RB Leipzig compte 13 points, tout comme le FC Schalke 04, son adversaire du jour, ainsi que Fribourg, qui est allé gagner 2-1 sur la pelouse du Fortuna Düsseldorf hier après-midi. Grâce à un doublé d'Alassane Pléa et une victoire 3-0 à Hoffenheim, le Borussia Mönchengladbach compte également 13 unités au compteur, tout comme le Bayer Leverkusen, qui est allé gagner 3-0 sur la pelouse du FC Augsburg.

Quant à Wolfsburg, les Loups se sont imposés 1-0 à Mayence grâce à un but (et un sauvetage en fin de match) signé Marcel Tisserand et ont 12 points.

Marcel Tisserand, homme du match face à Mayence

Dortmund accroché par le Werder

Le Borussia qui a mal entamé sa rencontre face au Werder Brême en encaissant un but dès la 7ème minute de Milot Rashica. Par la suite, Mario Götze (9ème) puis Marco Reus (41ème) ont permis à Dortmund de prendre l'avantage. Mais la défense jaune et noire étant fragile, notamment sur coups de pied arrêtés, elle a encaissé un but de Marco Friedl sur corner (55ème). Le score ne bougera plus : le Borussia concède le nul 2-2 face à Brême et compte 11 points.

Ailleurs, l'Eintracht Francfort est allé gagner 2-1 sur le terrain de l'Union Berlin, tandis que le Hertha est allé battre Cologne 4-0.

Cette journée de Bundesliga peut être considérée comme historique, puisqu'aucune équipe n'est parvenue à s'imposer à domicile. Il y a même eu huit victoires à l'extérieur en neuf matchs, ce qui est un nouveau record.

30 buts ont été inscrits au cours de cette 6ème journée. Prochain rendez-vous : ce weekend, avec notamment un succulent Bayer Leverkusen-RB Leipzig qui sera commenté par Sophie Serbini et Rodrigue Guézodjè, samedi à partir de 13h25 en temps universel.

Paco Alcacer ne comprend pas : le Borussia Dortmund a encore lâché deux points précieux dans la course au titre

Les favoris confirment

On jouait également en Afrique, avec le premier tour des compétitions continentales. En Ligue des Champions, qualifications pour la phase de groupes du Raja Casablanca, d'Al Ahly, ainsi que de l'Espérance de Tunis, tenant du titre. Le carton du weekend a été réalisé par les Mamelodi Sundowns. Aux Seychelles, les Sud-Africains ont été sans pitié avec Côte d'Or : victoire 11-1. Ça passe également pour le Tout Puissant Mazembe, l'AS Vita Club ou encore le Wydad Casablanca. Le tirage au sort de la phase de poules se déroulera le 9 octobre prochain au Caire. Quant à la première journée, elle se jouera le week-end du 29 novembre.

A noter que la confrontation entre le Zamalek et Génération Foot est en suspens. Le Zamalek avait décidé de déplacer la rencontre à la dernière minute à Alexandrie, et ce sans justification. Excédée, la délégation de Génération Foot a ignoré ce changement, et s'est rendue au Caire. Dans un premier temps, l'équipe sénégalaise a perdu cette rencontre sur tapis vert, mais la CAF a annoncé qu'elle allait examiner cette affaire de près.

En Coupe de la Confédération, l'Adjobi FC verra les barrages. Le club béninois a éliminé les Burkinabè de Salitas 3-2 aux tirs au but (0-0 après les deux rencontres). Qualification également de la RS Berkane, du Djoliba, des Congolais du DC Motema Pembe ou encore des Ivoiriens du FC San Pédro. En barrages, ces équipes seront opposées aux perdants du premier tour de la Ligue des Champions, comme le Horoya, Enyimba ou encore les Tchadiens d'Elect-Sport. Le tirage au sort de ces barrages aura lieu le 9 octobre prochain également; les matchs aller se joueront le 27 octobre, les matchs retour le 3 novembre prochain. Les vainqueurs des doubles confrontations iront en phase de poules de cette Coupe de la Confédération.

Nouvel exploit du Japon

La Coupe du monde continue de battre son plein au Japon. Et cela risque de continuer, vu ce que réalise le pays-hôte dans ce tournoi. Au terme d'un match très intense, les Cherry Blossoms ont battu l'Irlande, deuxième meilleure nation du monde, 19-12. Cet exploit n'est pas sans rappeler celui de la précédente Coupe du monde, en 2015, quand les Japonais avaient battu l'Afrique du Sud 34-32.

Les Springboks qui ont d'ailleurs écrasé la Namibie 57-3 dans la poule B. Dans le groupe C, l'Argentine a battu les Tonga 28-12 tandis que dans la poule D, l'Australie s'est inclinée 25-29 face au Pays de Galles.

Ta Lou et Zango en bronze

A Doha, on dispute en ce moment les championnats du monde d'athlétisme. Quelques médailles importantes qui ont déjà été distribuées, comme celles en marathon. C'est la Kenyane Ruth Chepngetich qui a remporté l'épreuve, en 2h32min43sec. Elle s'impose devant la Bahreïnie Rose Chelimo et la Namibienne Helalia Johannes. Chez les hommes, c'est Christian Coleman qui a remporté l'épreuve du 100m, devant son compatriote Justin Gatlin et le Canadien Andre de Grasse. Une épreuve généralement attendue dans les compétitions d'athlétisme qui s'est courue devant quelques poignées de personnes. Quant à l'épreuve du 100m féminin, elle a eu lieu hier soir : Marie-Josée Ta Lou a terminé troisième avec un chronomètre de 10'90". L'Ivoirienne se classe derrière la Britannique Dina Asher-Smith et la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce.

A noter également la très jolie médaille de bronze de Hugues Fabrice Zango en triple Saut. Avec une performance de 17m66 (record d'Afrique), le Burkinabè se classe troisième, derrière les Américains Christian Taylor et Will Claye.

Des conditions climatiques défavorables

Il fait chaud, très chaud au Qatar : une trentaine de degrés, 75% d'humidité, ce qui a contraint plusieurs athlètes à abandonner. Ce fut le cas lors du 50km marche : chez les dames, six athlètes (sur un total de 26) ont été contraintes à l'abandon; chez les hommes, ils sont 14 (sur 46) à avoir été obligés de s'arrêter en chemin. Le marathon remporté par Ruth Chepngetich s'est lui aussi couru dans des conditions extrêmes : sous 32 degrés et 73% d'humidité. A l'image du Français Yoann Diniz, plusieurs sportifs ont exprimé leur mécontentement concernant l'organisation de l'événement.

Bekele à deux secondes du record

Enfin, sachez qu'hier, au terme d'un finish de folie, c'est Kenenisa Bekele qui a remporté le Marathon de Berlin. L'Ethiopien s'est imposé en 2h01min41sec, soit à deux secondes du record du monde d'Eliud Kipchoge, réalisé également à Berlin. L'Ethiopie à l'honneur puisque chez les dames, c'est Ashete Bekere qui s'est imposée, en 2h20 min14 sec.