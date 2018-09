Bundesliga J5 : le Bayern contraint au nul par Augsburg

Première surprise de la saison : le Bayern Munich a lâché des points ! À l'Allianz Arena, les Bavarois recevaient Augsburg. Après une première mi-temps disputée, le champion en titre a fini par ouvrir le score, grâce à l'inusable Arjen Robben. Par la suite, le Bayern a fermé le jeu et a voulu se contenter de ce résultat, mais c'était sans compter sur Augsburg, auteur de bonnes performances depuis le début de saison, mais peu récompensé. Cette fois-ci, les joueurs de Manuel Baum l'ont été, puisqu'à la 86ème minute, Felix Götze, le frère de Mario et ancien joueur du Bayern, est parvenu à égaliser. Score final 1-1. La joie était perceptible dans les propos du milieu de terrain André Hahn à l'issue de la rencontre :

"C'est un point qui nous fait du bien, surtout après les deux matchs où nous avons beaucoup investi mais que nous n'avons pas gagnés. Nous avions manqué de chance, cette fois-ci, nous nous sommes créés cette chance, et nous sommes contents de ce match nul."

Arjen Robben pensait avoir fait le plus dur, mais Augsburg est revenu dans les dernières minutes du match.

Le Werder, nouveau dauphin

Avec 13 points, le Bayern Munich est toujours leader du championnat, et compte toujours deux points d'avance sur son premier poursuivant, qui s'appelle désormais le Werder Brême. Hier après-midi, le Werder recevait le Hertha, dans un choc du haut de tableau. Les joueurs du club du nord de l'Allemagne ont confirmé leur forme du moment, en ouvrant la marque dès la 11ème minute grâce à Martin Harnik, avant de doubler la mise par Milos Veljkovic. Javairo Dilrosun a réduit la marque pour le Hertha (53è), mais Max Kruse a mis les siens à l'abri sur pénalty (66è). Score final 3-1 pour le Werder, qui en profite pour doubler son adversaire du jour.

La joie des joueurs du Werder après le pénalty de Max Kruse qui a scellé la victoire face au Hertha Berlin.

De son côté, Hoffenheim est allé gagner 3-1 sur la pelouse de Hanovre. L'équipe entraînée par Julian Nagelsmann est cinquième, tandis que Hanovre (où évolue le Togolais Ilhas Bebou) est 17ème et avant-dernier.

Nouvelle défaite pour Schalke 04

À Fribourg, Salif Sané et ses partenaires ont tout tenté, mais n'ont pas réussi à marquer. Bien au contraire, ils ont encaissé un but en début de seconde mi-temps, signé Florian Niederlechner. Par la suite, la chance ne leur a pas souri. Score final 1-0 pour Fribourg. Cinquième défaite en cinq matchs pour les hommes de Domenico Tedesco, qui ont bien joué, mais qui n'ont pas su concrétiser leurs occasions, comme l'a expliqué Daniel Caligiuri après le match :

"La frustration est grande. Nous nous étions imaginés autre chose. En première mi-temps, nous avons très bien joué. Nous aurions dû marquer un but, au moins. Mais nous n'avons pas eu de chance, et en seconde période, nous avons encaissé ce but. Nous avons dû courir après le score, et nous avons parfois manqué d'idées pour inscrire ce fameux but de l'égalisation."

Domenico Tedesco cherche une solution pour son équipe, une nouvelle fois battue cette saison.

Ce soir, suite de la 5ème journée de Bundesliga, avec à 16h30 TU, le Fortuna Düsseldorf contre le Bayer Leverkusen. Et puis un peu plus tard, on aura Mayence-Wolfsburg, Dortmund-Nuremberg, Gladbach-Francfort et Leipzig-Stuttgart.