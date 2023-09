Bundesliga J5 : le Bayern et le Bayer toujours co-leaders

Opposé à Heidenheim, le Bayer a vite trouvé la faille grâce à son attaquant Victor Boniface dès la 9è minute de jeu. Par la suite, le Nigérian et ses coéquipiers ont eu du mal à aggraver la marque. Le promu a commencé à croire en ses chances, et a fini par égaliser à la 58è minute par l'intermédiaire d'Eren Dinkci.

Mais le Bayer n'a pas laissé le doute s'installer, et a fini par inscrire trois buts, dont une réalisation sur pénalty signée Victor Boniface. Doublé pour l'attaquant nigérian, qui compte désormais six buts en Bundesliga. Victoire 4-1 pour les hommes de Xabi Alonso, qui a beaucoup apprécié la prestation de ses joueurs :

"En dépit du score, ce n'était pas un match facile. Nous avons réalisé une performance sérieuse et ce dans tous les domaines : nous avons contrôlé le ballon et nous nous sommes créés beaucoup d'occasions. Nous avons concédé un but sur l'une des rares frappes de Heidenheim, c'est dommage. Aurions-nous pu faire mieux ? Oui, mais dans l'ensemble, nous sommes sur la bonne voie", a déclaré le technicien espagnol à l'issue de la rencontre.

Nouveau doublé pour Victor Boniface, sérieux prétendant au titre de meilleur buteur de Bundesliga cette saison Image : INA FASSBENDER/AFP/Getty Images

Kane voit triple

Après cinq journées, le Bayer compte treize points, tout comme le Bayern Munich.

Les Bavarois se sont imposés samedi après-midi 7-0 à domicile face au VfL Bochum. Le grand bonhomme de la journée n'est autre que Harry Kane. L'attaquant anglais qui a inscrit un triplé (portant ainsi son total à sept buts) et délivré deux passes décisives. Le Bayern Munich, qui vise bien évidemment un triplé championnat-coupe-Ligue des champions, se met petit à petit dans de bonnes dispositions, a estimé Kane à l'issue de la rencontre :

"Nous n'avons pas l'effectif le plus fourni, mais nous avons clairement fait passer l'idée que tout le monde devait faire en sorte d'être prêt à jouer. C'est ainsi que l'on crée un environnement d'équipe vraiment solide, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Les joueurs qui n'ont pas eu beaucoup de minutes cette saison sont entrés en jeu et ont très, très bien joué", a déclaré l'international anglais. "Nous allons donc avoir besoin de plus d'éléments de ce type. Nous avons une longue saison devant nous, et on peut dire que face à Bochum, nous avons montré l'exemple."

Sehrou Guirassy puissance dix

Derrière les deux cadors, on retrouve trois équipes à douze points, parmi lesquelles Stuttgart, et son attaquant Serhou Guirassy qui n'en finit plus de marquer.

Surpris en début de rencontre par le promu Darmstadt en ouverture de cette 5è journée, Stuttgart s'est immédiatement mis dans le sens de la marche, grâce à son avant-centre guinéen, qui a inscrit un doublé, soit ses 9è et 10è buts de la saison. Victoire 3-1 du VfB, pour la plus grande joie de son buteur :

"Je suis très content que nous ayons gagné parce que ce n'était pas un match facile. Darmstadt nous a mené la vie dure mais nous avons su rebondir. Je suis content d'être déjà à dix buts mais comme je le dis souvent, le plus important, c'est d'abord l'équipe. Quand on gagne et que je marque, je suis heureux", a déclaré Guirassy après le match.

Le VfB Stuttgart est troisième, à égalité de points avec le RB Leipzig (qui est allé gagner 1-0 sur la pelouse du Borussia Mönchengladbach) et Hoffenheim (qui s'est imposé 2-0 sur le terrain de l'Union Berlin).

Dix buts en cinq journées : Serhou Guirassy fait la course en tête du classement des buteurs Image : Wolfgang Frank/Eibner/IMAGO

Les Loups mordus par Reus

Derrière, à la sixième place, avec onze points au compteur, on retrouve le Borussia Dortmund, qui s'est difficilement imposé 1-0 à domicile face à Wolfsburg. La lumière est venue de Marco Reus, l'ancien capitaine et chouchou du public. Wolfsburg qui est septième avec neuf points, soit deux longueurs d'avance sur l'Eintracht Francfort et Fribourg, qui se sont neutralisés hier soir, score final 0-0.

Enfin, le FC Augsburg a remporté son premier succès de la saison en battant Mayence 2-1, tandis que le Werder Brême a battu le 1.FC Cologne également sur ce score de 2-1. 26 buts ont été inscrits au cours de cette cinquième journée de Bundesliga.

Prochain rendez-vous : ce week-end, avec notamment Hoffenheim-Dortmund, Cologne-Stuttgart, Mayence-Leverkusen ou encore RB Leipzig-Bayern Munich.