Bundesliga J34 : Gladbach en LDC, le Werder en barrages

En déplacement dans le nord de l'Allemagne, le Bayern Munich n'a pas fait de détails face au VfL Wolfsburg : victoire 4-0, avec notamment un but de Robert Lewandowski. Juste après la rencontre, les Bavarois ont soulevé le Meisterschale dans un stade sans public. Un moment étrange pour le gardien et capitaine du Bayern, Manuel Neuer :

"C'est là une situation tout à fait nouvelle pour nous, les joueurs, et ce n'est pas quelque chose que l'on aimerait revivre. Malgré tout, nous sommes contents d'avoir reçu ce saladier de champion. Nous avons joué une formidable saison, et nous sommes très contents d'être champions d'Allemagne une nouvelle fois."

Le Bayern Munich remporte la Bundesliga pour la huitième fois consécutive. Quant à Robert Lewandowski, il finit meilleur buteur avec 34 réalisations.

Hans Flick, l'architecte de ce huitième titre consécutif pour le Bayern Munich

Gladbach en LDC au détriment du Bayer

Dans la course à la Ligue des Champions, c'est le Borussia Mönchengladbach qui arrache le dernier ticket. Les Poulains ont battu le Hertha Berlin 2-1 et terminent avec 65 points au compteur. Un moment tout à fait particulier pour l'entraîneur Marco Rose, qui espère pouvoir un jour célébrer les performances de son équipe avec le public :

"J'entends des voitures qui passent et des supporters qui klaxonnent. Ils sont avec nous et nous sommes avec eux. Je suis content pour mon équipe, qui s'est récompensée avec cette qualification. Je suis fier de mes garçons, et j'espère que nous pourrons célébrer la Ligue des Champions avec les fans, dans notre superbe stade."

Gladbach qui rejoint le Borussia Dortmund (battu 4-0 à domicile par Hoffenheim, quadruplé d'Andrej Kramaric) et le RB Leipzig, qui est allé gagner 2-1 sur le terrain du FC Augsburg, grâce à un doublé de Timo Werner pour son dernier match avec le RB. L'attaquant allemand va rejoindre la Premier League et le FC Chelsea le 1er juillet prochain.

Le Bayer Leverkusen est le perdant de cette course à la Ligue des Champions. Malgré une victoire 1-0 sur Mayence, le Bayer termine cinquième avec 63 points. Néanmoins, pour Rudi Völler, le chef du Bayer, la saison n'est pas encore terminée, et il y aura d'autres motifs de satisfaction :

"Félicitations à Gladbach et à Leipzig. Ils ont pris un peu plus de points que nous, ils ont été meilleurs que nous. Aujourd'hui, nous nous sommes procurés des occasions et nous avons marqué des buts. C'est une bonne chose, car il nous reste encore deux échéances : la finale de la Coupe d'Allemagne samedi prochain, et la Ligue Europa en août, où nous aurons nos chances."

Vainqueur 3-1 des Glasgow Rangers lors du match aller, le Bayer Leverkusen a de bonnes chances d'aller en quarts de finale. Une compétition qui se déroulera en Allemagne, dans la région de Cologne, en raison de la crise de la Covid-19.

Kevin Volland revient à point nommé pour la finale de la Coupe d'Allemagne face au Bayern Munich

Le miracle du Werder Brême

Le club de la Hanse avait des chances minimes de se maintenir. Pour espérer accrocher les barrages, le Werder devait absolument battre Cologne, qui n'avait plus rien à jouer. Et comme vous avez pu l'entendre sur nos ondes samedi, ce fut un véritable feu d'artifice : une victoire 6-1. Dans le même temps, le Fortuna Düsseldorf, concurrent direct du Werder, s'est incliné 3-0 face à une équipe de l'Union Berlin qui n'avait plus rien à jouer. La joie était grande pour l'entraîneur Florian Kohfeldt après la rencontre :

"C'était un combat pour notre survie, et cela représentait certainement encore beaucoup plus pour le club. Mais ce combat sera terminé quand nous aurons joué les deux matchs de barrage qu'il nous reste et que nous nous serons maintenus. Nous devons tout faire pour utiliser le momentum. Par ailleurs, compliments à l'Union Berlin pour leur esprit sportif. Les Berlinois ont pris leur rencontre au sérieux alors qu'ils n'avaient plus rien à jouer. J'ai beaucoup de respect pour l'Union, mais aussi de la compassion pour le Fortuna Düsseldorf."

Heidenheim perd mais accroche les barrages

En barrages, le Werder Brême affrontera le FC Heidenheim, qui a terminé troisième de la deuxième division. Malgré une défaite 3-0 face à l'Arminia Bielefeld, champion de D2, Heidenheim arrache la place de barragiste. Car dans le même temps, son principal concurrent, Hambourg, s'est fait démolir par la modeste équipe de Sandhausen : défaite 5-1 à domicile. Le soulagement est grand pour Frank Schmidt, l'entraîneur de Heidenheim, qui sait qu'il y a des choses à améliorer avant les barrages contre le Werder Brême :

"S'il y a bien une chose qui fait notre force, c'est que nous sommes capables de nous concentrer dans les moments très importants. Certes, nous nous sommes inclinés aujourd'hui; nous avons quand même réussi une grosse performance tout au long de la saison. Nous sommes capables de relever la tête, de corriger le tir en vue des barrages. C'est ce que nous allons faire lors des prochains jours."



Heidenheim recevra le Werder Brême ce jeudi. Le match retour aura lieu lundi prochain.