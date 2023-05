Bundesliga J33 : le Bayern craque, Dortmund repasse leader

Sur la pelouse du FC Augsbourg, qui a réalisé de très bonnes performances à domicile cette saison face aux grosses écuries, le Borussia Dortmund savait hier après-midi que ce serait difficile. Alors les joueurs d'Edin Terzic se sont armés de patience, et c'est finalement en deuxième période qu'ils ont fini par trouver la faille, par l'intermédiaire de Sébastien Haller.

Eveillés comme jamais

L'attaquant ivoirien a délivré son équipe à la 58è minute de jeu, avant d'en mettre un deuxième à la 84è. Dans les arrêts de jeu, Julian Brandt a définitivement scellé le sort de la rencontre. Victoire 3-0 du Borussia, qui repasse en tête du classement à une journée de la fin. Le plus important reste maintenant de garder la tête froide, a estimé l'entraîneur Edin Terzic à l'issue de la rencontre :



"C'est très simple : en début de saison, nous avons dit que nous voulions être le plus bruyant possible. Vous, les médias, mais aussi le public, vous vous chargez des émotions ; nous, nous nous chargeons du football", a déclaré Terzic. "Cela veut dire que nous allons analyser la rencontre d'aujourd'hui, nous préparer pour le dernier match. Nous allons dormir six fois et samedi prochain, nous serons éveillés comme jamais pour réaliser ce rêve. Nous voulons enfin ramener le titre de champion à Dortmund."

La joie de Matthias Sammer (consultant) et de Hans-Joachim Watzke (directeur exécutif) : Dortmund court après le titre depuis 2012 Image : Bernd Feil/M.i.S./IMAGO

Un Bayern hors sujet

A une journée de la fin du championnat, Dortmund repasse en tête avec 70 points au compteur, soit deux points de plus que le Bayern Munich. Car la veille, le champion en titre s'est pris les pieds dans le tapis à l'Allianz Arena face au RB Leipzig.

Si les choses avaient bien commencé pour les Bavarois, suite à l'ouverture du score de Serge Gnabry, ils ont coulé en seconde période et ont fini par s'incliner 3-1. Après les désillusions en Coupe d'Allemagne puis en Ligue des champions, le Bayern Munich est en passe de perdre le titre. En zone mixte, l'entraîneur Thomas Tuchel n'a pas été tendre avec ses joueurs :

"Après les trente premières minutes, nous avons fait énormément d'erreurs, nous n'avons pas assez mis la pression sur l'adversaire, nous n'avons pas pris nos responsabilités. Nous n'avons pas pris de bonnes décisions, nous n'avons pas été assez précis...", a estimé le technicien allemand. "Bref, la possibilité de perdre cette rencontre était bel et bien là. On aurait pu ne pas perdre, mais le constat est là. A la fin, tu n'as pas à te plaindre de cette défaite."

Le Bayern Munich n'a plus son destin entre les mains. En déplacement à Cologne samedi prochain, les Bavarois doivent gagner et espérer un nul de Dortmund face à Mayence pour conserver leur titre.

Joshua Kimmich et Thomas Müller sont sonnés : le Bayern Munich s'est incliné à domicile au pire des moments de la saison Image : Revierfoto/IMAGO

Duel à distance entre Union et Fribourg

Grâce à sa victoire, le RB Leipzig compte 63 points et est assuré de finir troisième. La quatrième et dernière place qualificative à la Ligue des champions se jouera entre l'Union Berlin et le SC Fribourg. Les deux sensations de la saison comptent toutes les deux 59 unités. Les Berlinois recevront le Werder Brême, tandis que Fribourg évoluera à Francfort face à l'Eintracht.

Dans la course à la Ligue Europa Conférence, le Bayer Leverkusen ne s'est pas rassuré suite à son match nul 2-2 face au Borussia Mönchengladbach et devra lutter jusqu'au bout, avec des duels à distance face à Wolfsburg et l'Eintracht.

Les supporters ont rendu un vibrant hommage à leur attaquant Nils Petersen, qui disputait son dernier match à domicile avec le SC Fribourg Image : H. Langer/IMAGO

Le Hertha descend en deuxième division

A domicile, les joueurs de la capitale ont concédé le nul 1-1 dans les dernières secondes face à Bochum et joueront donc en deuxième division la saison prochaine.

Bochum qui occupe actuellement la 16è place, synonyme de barrages, à égalité de points avec Stuttgart, qui est allé gagner 4-1 sur la pelouse de Mayence, et avec une longueur d'avance sur Schalke 04, contraint au nul par Francfort. En revanche, Hoffenheim est tiré d'affaire suite à son succès 4-1 face à l'Union Berlin.

La tristesse sur le visage des joueurs du Hertha, qui ne sont pas parvenus à sauver l'équipe de la descente. Image : Engler/Nordphoto/IMAGO

Course au titre, course à l'Europe, course au maintien : la 34è journée promet d'être complètement folle, et ce sera à suivre samedi prochain à partir de 13h25 TU sur les ondes de la DW !