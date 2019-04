Bundesliga J31 : Dortmund coule, le Bayern n'en profite pas

Samedi à Dortmund, le Borussia recevait le FC Schalke 04 pour le 154ème derby de la Ruhr. La plus grande confrontation du football allemand que vous avez pu suivre sur les ondes de la DW. Les choses ont bien commencé pour les hommes de Lucien Favre, qui ont ouvert le score à la 14ème minute de jeu grâce à un but de la tête de Mario Götze, idéalement servi par Jadon Sancho.

Le coup de tête de Sané

Quelques minutes après, Schalke a égalisé de manière un peu étrange : alors que le ballon était en jeu, l'arbitre Felix Zwayer a arrêté la rencontre parce qu'il a été invité par l'assistant vidéo à aller consulter un ralenti. Sur la séquence, on voit Julian Weigl qui touche le ballon du bras dans la surface de réparation. Pénalty pour Schalke, transformé par Daniel Caligiuri. Un but qui a assommé le Borussia, qui n'a rien pu faire devant le coup de boule de Salif Sané sur corner (28ème). 2-1 pour Schalke à la mi-temps.

Salif Sané a inscrit un superbe but de la tête.

Reus et Wolf laissent leurs partenaires à neuf

En seconde période, Dortmund est revenu avec d'autres intentions, mais Schalke a fait le travail, jusqu'à irriter les joueurs du Borussia. L'envie a fait place à la frustration, en témoigne l'expulsion de Marco Reus à l'heure de jeu pour un tacle très en retard sur Suat Serdar. Probablement le tournant du match. A l'issue de la rencontre, Reus, le capitaine du Borussia, a reconnu sa faute :

"C'est clairement un carton rouge, aucune discussion possible là-dessus. J'arrive en retard, je le touche au niveau du tendon d'Achille. Je ne suis pas du genre à vouloir blesser l'adversaire, mais l'expulsion est totalement justifiée."

Carton rouge pour Marco Reus aprés son mauvais tacle sur Suat Serdar.

Pire encore pour Dortmund : sur le coup franc qui a suivi, Daniel Caligiuri a placé une superbe frappe qui a fini dans les filets de Roman Bürki (62ème). Enfin, quelques minutes plus tard, Marius Wolf s'est également fait expulser, également pour un tacle par derrière, encore une fois sur Suat Serdar.

Match cauchemardesque pour Dortmund, qui a fini la rencontre à neuf. Dans les dernières minutes, Axel Witsel a ramené le score à 2-3, mais Breel Embolo a ajouté un dernier but dans les arrêts de jeu. Score final 4-2 pour Schalke, qui sauve sa tête dans l'élite et empêchera probablement son meilleur ennemi de remporter le titre cette saison.

Le Bayern cale à Nuremberg

Opposés au 17ème du championnat, les Bavarois avaient la possibilité de prendre quatre points d'avance sur le Borussia. Mais rien ne s'est passé comme prévu, puisque c'est Nuremberg qui a ouvert le score par Matheus Pereira à la 48ème minute de jeu. Serge Gnabry a égalisé pour le Bayern (75ème), qui a failli craquer en fin de rencontre sur un pénalty de Tim Leibold. Mais le milieu de terrain de Nuremberg n'a trouvé que le poteau. Score final 1-1. En conférence de presse, Niko Kovac a rappelé que l'issue de cette fin de saison était tout sauf certaine :

"Nous n'avons pas réalisé la performance que nous souhaitions. Nous avons fait beaucoup d'erreurs, même si nous avons eu trois-quatre occasions de tuer le match. Nous avons touché les montants à deux reprises, et nous avons de la chance de ne pas concéder le pénalty. Mais vous savez, en cette fin de saison, il y a des résultats que l'on voit pas durant l'année. Là, on est dans le finish, aussi bien en haut qu'en bas du classement, et du coup, il y a des scores que personne n'a vu venir."

Le pénalty de TIm Leibold n'a trouvé que le poteau, fort heureusement pour le Bayern...

Leipzig ne s'arrête plus

A trois journées de la fin du championnat, le Bayern compte donc 71 points, le Borussia Dortmund 69. A la troisième place, on retrouve le RB Leipzig, qui continue sur sa formidable lancée. Invaincus depuis janvier dernier, Leipzig s'est une nouvelle fois imposé, cette fois-ci 2-1 face à Fribourg, grâce à un but de Timo Werner et un pénalty d'Emil Forsberg. Les hommes de Ralf Rangnick comptent 64 points et reviennent à cinq longueurs du Borussia Dortmund. Les chances d'être champion sont infimes, mais elles existent, d'autant plus que dans deux semaines, le RB Leipzig accueillera le Bayern Munich.

Cinq équipes dans la course à l'Europe

Derrière Leipzig, assuré de jouer en Ligue des Champions la saison prochaine, la course à l'Europe reste passionnante. En effet, puisque Francfort a fait match nul 0-0 et reste quatrième avec 54 points. L'Eintracht a trois points d'avance sur le Borussia Mönchengladbach (qui a été battu 1-0 à Stuttgart) et le Bayer Leverkusen (qui est allé gagner 4-1 sur le terrain du FC Augsburg. A la septième place, on retrouve Hoffenheim. Les hommes de Julian Nagelsmann se sont inclinés 4-1 à domicile contre Wolfsburg et comptent toujours 50 points, soit une longueur d'avance seulement sur leur adversaire du jour. Et malgré sa défaite 4-1 à Düsseldorf, le Werder Brême, 9ème avec 46 points, reste en embuscade. En effet, la 7ème place est qualificative pour l'Europe, étant donné que la finale de la Coupe d'Allemagne (qui garantit une place en Ligue Europa) se jouera le 25 mai prochain entre le Bayern Munich et le RB Leipzig, deux équipes qui sont déjà assurées de disputer la Ligue des Champions.

Enfin, la lanterne rouge Hanovre est toujours en vie, suite à sa victoire 1-0 contre Mayence. Le club du nord de l'Allemagne compte 18 points et peut toujours prétendre à la 16ème place, synonyme de barrages contre le 3ème de deuxième division.

29 buts ont été inscrits au cours de cette 31ème journée de Bundesliga. Prochain rendez-vous, ce weekend, avec Bayern-Hanovre, Werder-Dortmund ou encore Gladbach contre Hoffenheim.

Les équipes à domicile prennent des options

En Afrique, on jouait les demi-finales des compétitions continentales. En Ligue des Champions, le Wydad Casablanca a battu les Mamelodi Sundowns 2-1, tandis que l'Espérance Sportive de Tunis s'est imposé 1-0 contre le Tout Puissant Mazembe. Une petite avance pour les équipes qui ont joué à domicile; toutefois, les matchs retour s'annoncent passionnants.

En Coupe de la Confédération cette fois, victoire 2-0 du CS Sfaxien face à la RS Berkane, tandis qu'en Egypte, le Zamalek a battu l'Etoile du Sahel 1-0. Là non plus, rien n'est joué. Les demi-finales retour des deux compétitions auront lieu ce weekend.

Et puis sinon, sachez qu'en Tanzanie, le Cameroun a remporté la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. En finale, les Camerounais ont battu les Guinéens 5-3 aux tirs au but (0-0 à l'issue du temps réglementaire). Seize ans après, le Cameroun est de nouveau sacré dans une compétition qui aura été rythmée par les fraudes sur l'âge et les recours déposés par les différentes sélections.

Les Celtics intraitables

En basketball, les demi-finales de Conférence ont commencé en NBA. A l'Est, les Boston Celtics mènent 1-0 face à Milwaukee grâce à leur victoire 112-90 face à l'équipe de Giannis Antetokoumpo. De son côté, les Toronto Raptors ont remporté la première manche 108-95 face aux Sixers de Joel Embiid. Et puis dans la nuit, Golden State s'est défait des Houston Rockets, 104-100. Les Warriors mènent également 1-0.