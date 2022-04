Bundesliga J31 : un Bayern Munich puissance dix

Face à une équipe de Dortmund largement diminuée par les blessures, dont celle de son gardien titulaire Gregor Kobel, le Bayern Munich n’avait qu’à assurer l’essentiel. Et c’est ce qu’ont fait les hommes de Julian Nagelsmann. Victoire 3-1 sur le dauphin, donc, grâce notamment à des buts signés Serge Gnabry et Robert Lewandowski. Pour le technicien allemand, l'heure était au soulagement :

"C'est le premier grand titre de ma carrière, donc c'est forcément particulier. C'est un titre qui a beaucoup d'importance pour moi, après une première année au Bayern Munich qui n'a franchement pas été de tout repos", a admis Julian Nagelsmann en conférence de presse. "Je ne suis pas du genre à me plaindre, mais il y a énormément de choses qui ne se sont pas bien déroulées, des échecs que j'ai aujourd'hui encore du mal à digérer. C'est pour cette raison que je suis quand même content d'avoir gagné ce titre quand même."

L'inévitable Robert Lewandowski a frappé pour la 33è fois de la saison en Bundesliga

Un titre pour le public

Du côté des joueurs, l'élimination précoce en Coupe d'Allemagne ainsi que celle en quarts de finale de la Ligue des champions face à Villarreal n'ont toujours pas été digérées. Néanmoins, ce dixième titre consécutif de champion d'Allemagne reste savoureux, car il a été obtenu devant le fidèle public de l'Allianz Arena, à qui Leon Goretzka a tenu à rendre hommage :

"Ce match contre Dortmund, c'était l'occasion de vivre un dernier grand moment dans la saison : une superbe atmosphère, un superbe adversaire, un superbe match... C'était vraiment une très bonne configuration pour nous. De plus, les supporters ont montré quel genre de beaux moments on peut vivre dans ce stade. Ils ont certainement eu beaucoup d'influence dans cette rencontre", a déclaré le milieu de terrain juste après l'affiche face au Borussia.

Le Bayern Munich est donc champion pour la 32ème fois de son histoire, et sera bien évidemment candidat à sa propre succession la saison prochaine.

L'Union Berlin prend sa revanche

Parmi les autres rencontres de cette 31è journée, le RB Leipzig recevait l’Union Berlin pour un remake de la demi-finale de Coupe d’Allemagne. Et cette fois-ci, ce sont les Berlinois qui se sont imposés. Une victoire 2-1 pour l’Union Berlin qui s’est dessinée dans les dernières minutes de jeu grâce à un coaching gagnant d’Urs Fischer, ses deux derniers remplaçants ayant inscrit les deux buts de son équipe. Cette victoire permet à l’Union Berlin de rester 6è en embuscade des places qualificatives pour la Ligue des champions.

Kevin Behrens a inscrit le but de la victoire pour l'Union Berlin

Pour le moment, Leverkusen occupe la 3è place, suite à sa victoire 4-1 face au Greuther Fürth. Le club possède un point d’avance sur le RB Leipzig, trois sur Fribourg, auteur d’un match nul 3-3 face au Borussia Mönchengladbach, et donc cinq sur l’Union Berlin.

Fürth condamné, le Hertha toujours en vie

Dans le bas du classement, le Greuther Fürth, suite à sa défaite face à Leverkusen, est officiellement relégué en deuxième division une année seulement après son accession à l’élite. L’Arminia Bielefeld, défaits par Cologne 3-1, est de son côté bloqué à la 17è place mais n’est pas encore condamné puisque le club n’est qu’à deux points du VfB Stuttgart et des barrages. Le VfB Stuttgart qui a été battu 2-0 par un concurrent direct : le Hertha Berlin.

Enfin, on notera le carton 5-0 de Wolfsburg face à Mayence, le succès 2-0 du FC Augsburg à Bochum et enfin, le match nul 2-2 entre Francfort et Hoffenheim.

A suivre notamment le week-end prochain : le choc dans le bas du tableau entre l'Arminia Bielefeld et le Hertha Berlin.