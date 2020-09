Bundesliga J3 : le FC Bayern et Dortmund chutent

Cela faisait près de dix mois que les Bavarois n’avaient pas perdu en compétition officielle. C’était alors le Borussia Mönchengladbach qui s’était offert le scalp du Rekordmeister.

Hier, c’est Hoffenheim qui a frappé un grand coup, en mettant le champion en titre à terre avec la manière 4-1.

Après des réalisations de Bicakcic et Dabbur dans la première demi-heure pour Hoffenheim, Kimmich avait relancé le Bayern Munich en marquant à la 36ème, mais dans le deuxième acte, Kramaric a permis aux siens de prendre un avantage certain, avant de sceller définitivement le sort de la rencontre en inscrivant un penalty dans les arrêts de jeu suite à une faute de Manuel Neuer.

Sebastian Hoeneß, l'entraîneur du TSG Hoffenheim

Une victoire 4-1 pour les hommes de Sebastian Hoeness donc, qui n’est autre que le neveu d’un certain Uli Hoeness. Sebastian Hoeness entraînait la saison dernière l’équipe réserve du Bayern Munich. Un homme qui connaît donc bien la maison, et qui sait à quel point gagner contre cette équipe a quelque chose de spécial.

"Nous avons très bien défendu, nous n'avons rien laissé passer, et plus la rencontre avançait, et plus nous avons eu de contre-attaques en notre faveur. Cela nous a permis d'y croire. Il n'est pas possible de contenir le Bayern Munich pendant 90 minutes. Nous avons donc défendu avec acharnement dans la surface, et nous nous sommes montrés très dangereux en contre-attaque. Tout a parfaitement fonctionné aujourd'hui", a-t-il déclaré.

Dortmund aussi envoyé au tapis

Les hommes de Lucien Favre sont, eux, tombés face à Augsbourg 2-0. Augsbourg, une équipe pourtant normalement à leur portée et qu’ils ont largement dominé dans cette rencontre. Avec 80% de possession de balle et 18 tirs, le Borussia aurait pu s’en sortir dans cette rencontre s’il avait été plus réaliste et surtout plus concentré.

“Augsburg a défendu très bas, ce qui fait que nous avons eu du mal à nous créer des occasions. Nous n'avons pas été efficaces devant, et en plus, nous avons perdu beaucoup de duels derrière. Nous n'avons pas été agressifs. Il est vrai que nous avons eu le ballon la majeure partie du temps et que nous avons beaucoup frappé au but, mais au final, nous n'avons eu qu'une ou deux occasions franches", a reconnu le défenseur Manuel Akanji.

Les autre gros n'en profitent pas

Les défaites du Bayern et du Borussia auraient pu profiter au RB Leipzig, mais les hommes de Julian Nagelsmann n’ont pas pu faire mieux que 1-1 face au Bayer Leverkusen dans le choc de cette deuxième journée.

Le Borussia Mönchengladbach a, lui aussi, perdu des points face à l’Union Berlin (1-1).

Schalke 04 continue sa descente aux enfers

Du côté du FC Schalke 04, les semaines se suivent et se ressemblent. Le club de la Ruhr a essuyé un nouveau revers, ce qui porte à 18 le nombre de rencontres sans victoire de suite en championnat. Cette fois-ci, c’est face au Werder Brême que les Knappen ont chuté sur le score de 3-1.

Pour Vedad Ibisevic, l’attaquant de Schalke 04, ce match s’est malheureusement déroulé exactement comme les précédents.

"Nous souhaitions faire mieux dans cette rencontre. Malheureusement, nous avons réalisé une mauvaise première mi-temps, au cours de laquelle nous avons encaissé deux buts. C'est difficile à avaler dans un match aussi important", a déclaré le Bosnien.

David Wagner, l'ancien entraîneur du FC Schalke 04

Cette nouvelle défaite a provoqué le départ de David Wagner. L'entraîneur, en place depuis l’été 2019, a été licencié hier. Le nom de son successeur n’est pas encore connu. Au vu des problèmes financiers importants de Schalke, il y a peu de chances qu’il soit ronflant.

Francfort gagne, les promus aussi

Dans les autres rencontres, match nul entre Wolfsburg et Fribourg (1-1). De son côté, le VfB Stuttgart s’est imposé avec la manière, 4-1 face à Mayence. A noter dans cette rencontre, le but du Congolais Silas Wamangituka. L’autre promu, l’Arminia Bielefeld, a lui battu Cologne 1-0. Enfin vendredi soir, en match avancé de cette deuxième journée, le Hertha Berlin s’était incliné 3-1 sur sa pelouse face à l’Eintracht Francfort.

Premier League : City à terre, Liverpool attend Arsenal

En Angleterre, Leicester a créé la surprise en battant Manchester City sur sa pelouse sur le large score de 5-2. L’autre Manchester, United, s’est de son côté imposé dans la douleur face à Brighton 3-2. Chelsea et Tottenham ont eux fait match nul, respectivement face à West Bromwich et Newcastle.

Mais tous ces résultats sont à prendre avec des pincettes concernant le classement puisque le choc de cette 3ème journée de Premier League opposera ce soir Liverpool à Arsenal. Si les Reds sont favoris, surtout à domicile, Jürgen Klopp sait combien les Gunners ont progressé depuis l’arrivée sur le banc de touche de Mikel Arteta.

Jürgen Klopp, l'entraîneur de Liverpool

"L'équipe qu'il met en place actuellement, la structure de l'équipe, est absolument exceptionnelle. Vous pouvez voir que l'équilibre entre la défense et l'attaque est vraiment bon. Une bonne organisation donc, mais aussi de la liberté pour les joueurs, il utilise les joueurs dans la bonne position. Je dois donc dire que depuis qu'il est là, il a fait un travail vraiment impressionnant", a déclaré l'entraîneur allemand.

Le Cameroun sans Choupo-Moting

Eric Maxim Choupo-Moting sous les couleurs du Cameroun

Le sélectionneur du Cameroun, Antonio Conceiçao Oliveira, a dévoilé sa liste de 24 joueurs pour son stage prévu aux Pays-Bas du 5 au 13 octobre prochaines. Et quelques noms connus manquent à l’appel. Nicolas Nkoulou, le défenseur du Torino, continue d’être mis de côté. Il n'a plus été convoqué depuis la finale victorieuse de la CAN 2017. Eric Maxim Choupo-Moting ne sera pas non plus de la partie. L'attaquant paie sans doute son statut de joueur sans club. L'ex-Parisien cherche toujours une nouvelle équipe, alors qu'il a refusé de signer le contrat d'un an avec le PSG.